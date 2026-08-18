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GeForce NOW ora supporta ufficialmente Firefox su Windows

GeForce NOW amplia la compatibilità e arriva anche su Firefox: gli utenti del browser Mozilla possono ora accedere a oltre 5.000 giochi in cloud, con streaming RTX fino a 1440p e 120 fps.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   18/08/2026
Loghi di GeForce Now e Firefox

GeForce NOW amplia la lista dei browser compatibili: NVIDIA ha annunciato il supporto ufficiale a Mozilla Firefox su Windows, offrendo così agli utenti un nuovo modo per accedere al servizio di cloud gaming. L'annuncio arriva dopo mesi di collaborazione tra Mozilla e il team GeForce NOW, con l'obiettivo di garantire agli utenti Firefox un'esperienza fluida, immediata e allineata agli standard del servizio.

Grazie al nuovo supporto, gli utenti Firefox possono da oggi giocare online agli oltre 5.000 titoli PC compatibili con GeForce NOW, inclusi i giochi da Steam, Epic Games Store, Xbox / PC Game Pass e Ubisoft Connect, senza dover scaricare o installare nulla sul proprio computer.

Per giocare su Firefox basta aggiornare il browser all'ultima versione

Per utilizzare GeForce NOW su Firefox vi basta aggiornare il browser alla sua ultima versione, a questo indirizzo, e visitare play.geforcenow.com per iniziare a giocare direttamente dal browser.

Nvidia Geforce Now

Gli abbonati GeForce NOW Ultimate possono inoltre sfruttare tutte le funzionalità avanzate del servizio anche su Firefox, con streaming potenziato tramite GPU virtuali GeForce RTX, risoluzione fino a 1440p e framerate fino a 120 fps, il tutto direttamente dal browser.

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Per chi si avvicina ora al servizio, GeForce NOW è disponibile in varie configurazioni, dal livello gratuito con sessioni standard all'abbonamento Ultimate da 21,99 euro al mese che garantisce lo streaming con GPU RTX di fascia alta, risoluzioni fino a 4K (sui dispositivi supportati) e frame rate superiori. In aggiunta sono disponibili anche Pass giornalieri e piani annuali per venire incontro alle esigenze di ogni giocatore.

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