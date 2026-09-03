Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Beerus svela la data di uscita dell'anime

Il filmato offre un assaggio di alcune delle scene e degli scontri più iconici, come quello tra Goku e il Dio della Distruzione Beerus, mostrando non solo la qualità visiva aggiornata, ma anche la direzione narrativa che Toei sembra voler intraprendere con questa edizione riveduta e ampliata.

Il canale YouTube di Toei ha pubblicato il "Super Surge Trailer" di Dragon Ball Super: Beerus , la nuova e migliorata versione dell'anime, fissando la messa in onda del primo episodio all' 11 ottobre 2026 su Fuji TV in Giappone.

Non solo la saga della Battaglia dei Dei

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Super: Beerus si tratta di una versione "Enhanced" dell'anime Dragon Ball Super del 2015 che introduce un'ampia quantità di sequenze inedite e ridisegnate, oltre a una narrazione ricostruita. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire una resa visiva più moderna, battaglie più coinvolgenti e una rappresentazione più fedele al manga originale, basata sui materiali di Akira Toriyama. Non si parla quindi di un semplice remaster, ma di un vero e proprio rifacimento pensato per riallineare l'anime agli standard attuali.

Contrariamente a quanto suggerisce il nome, Dragon Ball Super: Beerus non si limiterà a riproporre la sola saga della Battaglia dei Dei, che vede Beerus come antagonista principale. Il nuovo trailer lo conferma mostrando sequenze tratte anche dalla Saga della Resurrezione di F e dalla Saga dell'Universo 6.