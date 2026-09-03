Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Beerus svela la data di uscita dell'anime

Il canale YouTube di Toei ha pubblicato il "Super Surge Trailer" di Dragon Ball Super: Beerus, la nuova e migliorata versione dell'anime, fissando la messa in onda del primo episodio all'11 ottobre 2026 su Fuji TV in Giappone.
Il filmato offre un assaggio di alcune delle scene e degli scontri più iconici, come quello tra Goku e il Dio della Distruzione Beerus, mostrando non solo la qualità visiva aggiornata, ma anche la direzione narrativa che Toei sembra voler intraprendere con questa edizione riveduta e ampliata.
Non solo la saga della Battaglia dei Dei
Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Super: Beerus si tratta di una versione "Enhanced" dell'anime Dragon Ball Super del 2015 che introduce un'ampia quantità di sequenze inedite e ridisegnate, oltre a una narrazione ricostruita. L'obiettivo dichiarato è quello di offrire una resa visiva più moderna, battaglie più coinvolgenti e una rappresentazione più fedele al manga originale, basata sui materiali di Akira Toriyama. Non si parla quindi di un semplice remaster, ma di un vero e proprio rifacimento pensato per riallineare l'anime agli standard attuali.
Contrariamente a quanto suggerisce il nome, Dragon Ball Super: Beerus non si limiterà a riproporre la sola saga della Battaglia dei Dei, che vede Beerus come antagonista principale. Il nuovo trailer lo conferma mostrando sequenze tratte anche dalla Saga della Resurrezione di F e dalla Saga dell'Universo 6.