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Saros per PS5 costa 10 € in meno sfruttando la nuova promozione di Amazon

Grazie alla nuova promozione di Amazon potrai applicare uno sconto di 10 € su Saros per PS5. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/09/2026
Saros per PS5
Saros
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Su Amazon è attualmente disponibile una promozione che ti permetterà di applicare uno sconto su Saros per PS5. Attualmente costa 79,99 €, ma potrai spendere 10 € in meno riscattando il coupon, con un prezzo finale di 69,99 €. Assicurati di riscattare il buono tramite questo link, scegliendo in questo caso lo sconto da 10 € su 50 € (quello da 15 € purtroppo non è più disponibile). Il gioco, invece, è acquistabile tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che l'offerta è valida fino ad oggi 3 settembre. Il prodotto è venduto e spedito da un fornitore terzo e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco unico nel suo genere

Si tratta di un gioco realizzato dai creatori di Returnal, in cui l'esplorazione gioca un ruolo cruciale. Ogni run offre ambientazioni diverse, tra biomi suggestivi e rovine aliene ricche di segreti. Vestirai i panni di Arjun e vivrai combattimenti in stile bullet-hell, sbloccando armi devastanti e abilità uniche. Nel complesso, si tratta di un'avventura con uno splendido racconto horror cosmico, un gameplay unico, veloce ed esplosivo e una direzione artistica straordinaria.

Saros
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Anche il senso di progressione è convincente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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