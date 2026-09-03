Saros per PS5 costa 10 € in meno sfruttando la nuova promozione di Amazon

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Un gioco unico nel suo genere
Si tratta di un gioco realizzato dai creatori di Returnal, in cui l'esplorazione gioca un ruolo cruciale. Ogni run offre ambientazioni diverse, tra biomi suggestivi e rovine aliene ricche di segreti. Vestirai i panni di Arjun e vivrai combattimenti in stile bullet-hell, sbloccando armi devastanti e abilità uniche. Nel complesso, si tratta di un'avventura con uno splendido racconto horror cosmico, un gameplay unico, veloce ed esplosivo e una direzione artistica straordinaria.
Anche il senso di progressione è convincente. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.