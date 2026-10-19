Da Resident Evil Requiem a Hogwarts Legacy: le migliori Offerte di Halloween su Epic Games Store

Sono iniziate le Offerte di Halloween su Epic Games Store, con tantissimi giochi per PC a prezzi davvero interessanti: da Resident Evil Requiem a Hogwarts Legacy, ecco gli sconti da non perdere.

Sono iniziate le Offerte di Halloween su Epic Games Store, il che significa che da oggi al 2 novembre potremo approfittare di una serie di sconti imperdibili su tantissimi giochi per PC, anche quelli più desiderati. È certamente il caso di Resident Evil Requiem, lo spettacolare survival horror firmato Capcom che unisce tradizione e innovazione nell'ambito di un capitolo che non dimenticherete facilmente, e che può essere vostro con uno sconto del 30% a 48,99€ anziché 69,99€. Alternandoci al comando di Grace Ashcroft e Leon Kennedy ci troveremo a sperimentare gli aspetti più terrificanti della storica saga ma anche le sue derive spiccatamente action, in un mix magari non sempre perfetto ma caratterizzato da valori produttivi incredibili. Resident Evil Requiem, la recensione di un horror straordinario diviso a metà Restando nel filone dei survival horror, rientra tra le Offerte di Halloween anche il brillante Alan Wake 2: un sequel che non ha bisogno di presentazioni, che vi terrà incollati davanti allo schermo dall'inizio alla fine e che potete portarvi a casa per appena 14,99€ anziché 49,99€. E se non conoscete ancora lo scrittore maledetto e le sue peripezie in quel di Bright Falls, potete rimediare: è disponibile a prezzo ridotto l'edizione rimasterizzata dell'episodio originale, Alan Wake Remastered, che viene via per appena 4,49€ anziché 29,99€.

È quasi magia Vi eravate persi Hogwarts Legacy in regalo su Epic Games Store? Ebbene, le Offerte di Halloween vi permettono di recuperare il coinvolgente action adventure ambientato nel Wizarding World per pochi spiccioli: 5,99€ anziché 59,99€, con uno sconto pari dunque al 90%. Se non è magia questa... Nei panni di uno studente dell'ultimo anno della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, circa un secolo prima rispetto agli eventi dei romanzi di Harry Potter, avremo la possibilità di seguire i corsi, incontrare gli insegnanti e, soprattutto, esplorare gli splendidi scenari open world di un tie-in decisamente convincente. Tornando invece alle uscite più recenti, ma cercando di restare nell'ambito di atmosfere ugualmente "magiche", troviamo l'ispiratissimo Resonance: A Plague Tale Legacy a 39,99€ anziché 49,99€: una riduzione del 20% per un'avventura che ci è sembrata davvero ben scritta e ben realizzata. A differenza dei due capitoli precedenti, infatti, il prequel con protagonista Sophia mette da parte lo stealth per puntare sull'azione di spettacolari combattimenti all'arma bianca, combinandoli con enigmi ambientali man mano più complessi e con un comparto narrativo anche stavolta di grandissimo spessore.

Orrore futuristico Nella recensione di Cronos: The New Dawn abbiamo parlato di come l'ultimo horror sviluppato da Bloober Team riesca a ritagliarsi uno spazio importante all'interno di un genere tutt'altro che semplice da affrontare, catapultandoci in un futuro oscuro e inquietante: potete provare questa esperienza per 29,99€ anziché 59,99€, risparmiando metà del prezzo. Il futuro spaventa, non c'è dubbio; specie se ciò che dipinge sono metropoli decadenti e violente come la Night City di Cyberpunk 2077, che rientra anch'esso tra le Offerte di Halloween: la standard edition può essere vostra per 17,99€ anziché 59,99€, mentre se desiderate la ricca Ultimate Edition servirà qualcosa in più, 31,99€ anziché 79,99€. Un'ulteriore occhiata al futuro, prossimo in questo caso, la offre l'interessante Hell is Us: l'action adventure di Rogue Factor mette sul tavolo diverse trovate originali e non ha paura di mostrare gli orrori della guerra, che di questi tempi in particolare sono un tema importante: 19,99€ anziché 49,99€ ed è vostro. E se vi affascina l'idea di interagire con decine di versioni alternative di voi stessi, attenzione allo sconto del 55% su The Alters, l'originale avventura sci-fi firmata 11 bit studios, disponibile fino al 2 novembre a 15,74€ anziché 34,99€.