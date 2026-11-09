Apple punta su una Siri sempre più autonoma: potrebbe diventare un agente IA nel 2027

Apple avrebbe intenzione di accelerare ulteriormente sul fronte dell'intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità di Siri AI sono arrivate prevalentemente da poco, ma nei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori novità importanti. L'azienda di Cupertino starebbe infatti lavorando a una trasformazione più profonda del proprio assistente, con l'obiettivo di renderlo un vero e proprio agente IA , capace di svolgere attività e portare a termine compiti in autonomia per conto degli utenti.

Le possibili novità di Siri

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Ternus avrebbe incontrato Craig Federighi, responsabile delle attività legate all'intelligenza artificiale, per discutere dei prossimi sviluppi e della necessità di accelerare in questo settore. L'obiettivo sarebbe anche quello di ridurre il divario con concorrenti come Google, Meta e OpenAI, che hanno già compiuto passi importanti in questa direzione. Ternus aveva già espresso agli analisti la propria soddisfazione per i progressi compiuti finora con Siri, definendola, a quanto pare, "la Siri che abbiamo sempre desiderato".

Siri AI punta a evolversi ulteriormente

Nonostante i miglioramenti rispetto alla versione tradizionale dell'assistente, Apple continua però a inseguire le novità introdotte da alcuni concorrenti. Tra queste troviamo Dots di OpenAI e Muse di Meta, agenti IA capaci, ad esempio, di tenere traccia degli obiettivi degli utenti, individuare i passaggi successivi da compiere e portarli avanti in autonomia. Sarebbe proprio questa la direzione che Apple vorrebbe seguire: trasformare Siri in un assistente sempre più autonomo, capace di gestire e portare a termine determinate attività senza richiedere l'intervento manuale dell'utente a ogni singolo passaggio.