Apple punta su una Siri sempre più autonoma: potrebbe diventare un agente IA nel 2027

Apple avrebbe intenzione di accelerare ulteriormente sul fronte dell'intelligenza artificiale. Le nuove funzionalità di Siri AI sono arrivate prevalentemente da poco, ma nei prossimi mesi potrebbero esserci ulteriori novità importanti. L'azienda di Cupertino starebbe infatti lavorando a una trasformazione più profonda del proprio assistente, con l'obiettivo di renderlo un vero e proprio agente IA, capace di svolgere attività e portare a termine compiti in autonomia per conto degli utenti.
Una prospettiva sicuramente interessante, che lascia però un po' di amaro in bocca agli utenti europei: Siri AI, infatti, non è ancora disponibile su iPhone in Europa, anche a causa delle questioni legate al Digital Markets Act (DMA).
Le possibili novità di Siri
Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, Ternus avrebbe incontrato Craig Federighi, responsabile delle attività legate all'intelligenza artificiale, per discutere dei prossimi sviluppi e della necessità di accelerare in questo settore. L'obiettivo sarebbe anche quello di ridurre il divario con concorrenti come Google, Meta e OpenAI, che hanno già compiuto passi importanti in questa direzione. Ternus aveva già espresso agli analisti la propria soddisfazione per i progressi compiuti finora con Siri, definendola, a quanto pare, "la Siri che abbiamo sempre desiderato".
Nonostante i miglioramenti rispetto alla versione tradizionale dell'assistente, Apple continua però a inseguire le novità introdotte da alcuni concorrenti. Tra queste troviamo Dots di OpenAI e Muse di Meta, agenti IA capaci, ad esempio, di tenere traccia degli obiettivi degli utenti, individuare i passaggi successivi da compiere e portarli avanti in autonomia. Sarebbe proprio questa la direzione che Apple vorrebbe seguire: trasformare Siri in un assistente sempre più autonomo, capace di gestire e portare a termine determinate attività senza richiedere l'intervento manuale dell'utente a ogni singolo passaggio.
Un agente IA nel 2027
"Dots, Muse e Grok sono in grado di tenere traccia degli obiettivi, stabilire quali siano i passi successivi da compiere e continuare a perseguire gli obiettivi senza che l'utente debba avviare ogni singola fase", ha detto Gurman. "Mi è stato detto che Apple, in definitiva, vuole andare in questa direzione, e credo che l'azienda potrebbe rendere Siri più simile a un agente già a partire dal prossimo anno". Questo significa che nei prossimi mesi potremmo iniziare a intravedere i primi segnali delle novità in programma per Siri.
Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela. Vi aggiorneremo non appena emergeranno ulteriori dettagli. Resta inoltre da capire in che modo Apple intenderà implementare queste funzionalità e quali eventuali limitazioni potrebbero riguardare gli utenti europei. Nel frattempo, Apple ha chiuso il quarto trimestre 2026 in crescita del 12%, con un fatturato da 114,5 miliardi di dollari.