14 giochi lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a metà novembre

Anche in questo caso è l'app ufficiale Xbox a fornire le informazioni, aggiornandosi con un certo anticipo rispetto all'annuncio ufficiale di Microsoft che dovrebbe arrivare nelle prossime ore e fornendo dunque la lista dei titoli in uscita dal catalogo :

007 e altri casi interessanti

In questo caso si tratta di una mandata alquanto numerosa di rimozioni, sebbene si tratti in generale di giochi non particolarmente grossi, ma comunque decisamente interessanti. Ovviamente, queste uscite di scena verranno controbilanciate dall'arrivo di nuovi giochi, con la prima mandata di novembre che dovrebbe essere annunciata questa settimana, probabilmente tra oggi e mercoledì.

Tra i vari giochi coinvolti, stupisce un po' la presenza di GoldenEye 007: trattandosi di un gioco Rare si tratta tecnicamente di un gioco first party, dunque la sua rimozione da Game Pass giunge piuttosto inaspettata.

È probabile che sia prevista una rimozione totale del gioco dagli store digitali a questo punto, sebbene l'accesso a questo sia comunque garantito da coloro che possiedono il pacchetto Rare Replay, anche questo presente all'interno di Game Pass, dunque di fatto la rimozione del gioco singolo non dovrebbe costituire una vera e propria mancanza dal servizio.

Per il resto, tra le uscite di scena più in vista c'è Dragon Ball Xenoverse 2, che può rappresentare un titolo di notevole importanza per gli appassionati, ma anche l'RPG/gestionale di negozio Moonlighter, il gioco di guida Wreckfest e l'FPS/survival horror Total Chaos, dunque nel caso concentratevi su questi prima che escano dal catalogo oppure potete acquistarli sfruttando ancora lo sconto riservato ai giochi presenti in Game Pass.