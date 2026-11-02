Disponibile un nuovo aggiornamento di Saros su PS5: risolti diversi bug

Housemarque ha distribuito un nuovo aggiornamento per Saros su PS5 , portando il gioco alla versione 02.000.003, già disponibile per il download. Non si tratta di una patch che introduce nuovi contenuti o cambiamenti particolarmente significativi, ma di un aggiornamento pensato principalmente per correggere diversi bug e risolvere alcune problematiche che potevano compromettere la normale esperienza di gioco.

Le novità

Come anticipato, l'aggiornamento è già disponibile e può essere scaricato fin da subito. Le correzioni introdotte riguardano principalmente la modalità Overlord Rush, dove è stato risolto un problema che causava la visualizzazione errata dei risultati nelle classifiche quando due o più giocatori registravano lo stesso tempo di completamento. Sono stati risolti anche diversi malfunzionamenti legati alla rigenerazione dei nemici e ad alcuni modificatori, che in determinate circostanze potevano provocare la morte improvvisa del protagonista. Tra gli altri interventi troviamo la risoluzione di un bug che impediva occasionalmente di ottenere il trofeo "Seeing the Path".

Il nuovo aggiornamento di Saros è incentrato sulla correzione di bug

Infine, Housemarque ha modificato il momento in cui viene mostrata la schermata introduttiva di Saros: Zenith, che ora comparirà dopo aver raggiunto una fase più avanzata dell'avventura. Come vedete, quindi, questo aggiornamento non introduce nuovi contenuti, ma si concentra sulla risoluzione di diverse problematiche che, in alcune circostanze, potevano compromettere l'esperienza di gioco.

A tal proposito, ricordiamo che proprio pochi giorni fa Saros ha ricevuto un'importante espansione gratuita di contenuti, con l'aggiornamento Zenith. Quest'ultimo ha introdotto diverse novità, tra cui la modalità New Game Plus, che permette di affrontare nuovamente la storia mantenendo i progressi ottenuti in precedenza, e Overlord Rush (Lotta ai Supremi), accompagnata da tre set differenti e oltre 10 nuovi Modificatori di Protezione e altrettanti Modificatori di Prova.