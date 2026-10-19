Saros si aggiorna oggi con Zenith: New Game Plus e nuovi contenuti gratuiti

Saros si aggiorna oggi con l'arrivo di Zenith, un nuovo e sostanzioso aggiornamento gratuito che introduce modalità aggiuntive come il New Game Plus e altri contenuti nuovi che vanno ad arricchire l'offerta dello sparatutto di Housemarque su PS5.
Si tratta di un pacchetto alquanto ricco, presentato con un trailer all'inizio di settembre e arrivato oggi accompagnato dal trailer di lancio riportato qui sotto, che evidenzia gli elementi principali di questo sostanzioso update.
Sebbene Saros non abbia venduto molto è chiaro come Housemarque e Sony continuino a puntarci: d'altra parte si tratta di un titolo costruito per essere piuttosto di nicchia, dunque non proprio pensato come un blockbuster.
Nuove modalità
In Zenith ci troviamo ad affrontare il gioco attraverso alcune nuove modalità: oltre alla ben nota New Game Plus, che consente di rigiocare la storia con modifiche attive per sfide progressivamente più impegnative, sono disponibili anche altre novità.
La modalità Lotta ai Supremi ("Overlord Rush") ci pone di fronte ai potenti Supremi di Saros attraverso tre set: il Set Incursione e il Set Ascensione ci mettono entrambi alla prova contro tre Overlord, mentre il Set Totalità ci fa affrontare tutti e otto i boss in una sfida continua.
L'aggiunta delle classifiche online integrate scatena la sfida tra i giocatori per competere alla ricerca del punteggio migliore, cosa che introduce un elemento quasi multiplayer all'esperienza standard.
Inoltre, i Livelli dell'Eclissi (Eclipse Layers) rappresentano a tutti gli effetti la nuova modalità New Game+ che ci riporta a Carcosa per una versione più intensa del gioco con regole modificate, tra cui una soglia minima di Modificatori della Prova.
"Più Prove affronti, più grande diventa la corona di Arjun, e più alto è il tuo livello di Corona, più potrai svelare delle 12 Visioni nascoste lasciate da un antico re", si legge nella descrizione della modalità, che lascia intendere anche alcuni elementi narrativi celati dietro la modalità in questione.
Modificatori e opzioni di accessibilità
Zenith aggiunge inoltre 10 nuovi Modificatori di Protezione e 10 nuovi Modificatori di Prova, portando il numero totale dei Modificatori di Carcosa a 50, con ulteriori possibilità di personalizzazione dell'esperienza di gioco, oltre a nuovi trofei da sbloccare.
In sostanza, i modificatori di protezione alterano il gioco per renderlo più semplice e permissivo, offrendo ai giocatori che incontrano difficoltà ancora più modi per personalizzare la propria esperienza. Al contrario, i Modificatori di Sfida possono aumentare la difficoltà, rendendo il gioco più impegnativo.
Le nuove opzioni di accessibilità consentono ulteriori personalizzazioni: tra queste troviamo "Velocità di gioco ridotta", "Visualizzazione ad alto contrasto", "Fuoco automatico" e "Mira tramite sensore di movimento" con il controller wireless DualSense che possono generare un'ampia serie di combinazioni per migliorare l'esperienza in base ai gusti e alle caratteristiche di ogni utente, oltre alla possibilità di rimappare i tasti.