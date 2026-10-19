Saros si aggiorna oggi con Zenith: New Game Plus e nuovi contenuti gratuiti

Saros si aggiorna oggi con l'arrivo di Zenith, un nuovo e sostanzioso aggiornamento gratuito che introduce modalità aggiuntive come il New Game Plus e altri contenuti nuovi che vanno ad arricchire l'offerta dello sparatutto di Housemarque su PS5.

Si tratta di un pacchetto alquanto ricco, presentato con un trailer all'inizio di settembre e arrivato oggi accompagnato dal trailer di lancio riportato qui sotto, che evidenzia gli elementi principali di questo sostanzioso update.

Sebbene Saros non abbia venduto molto è chiaro come Housemarque e Sony continuino a puntarci: d'altra parte si tratta di un titolo costruito per essere piuttosto di nicchia, dunque non proprio pensato come un blockbuster.