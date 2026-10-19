Armatus per PlayStation 5 è disponibile su Amazon: puoi prenotare la tua copia, in uscita a gennaio

Su Amazon è presente e disponibile la possibilità di effettuare il pre-order di Armatus per PS5 al prezzo finale di 34,99€ . Il gioco uscirà il 7 gennaio 2027 . Puoi prenotarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Armatus è uno sparatutto roguelite in terza persona che trasporta i giocatori in una versione oscura e decadente di Parigi , trasformata in un luogo infestato dai demoni.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il combattimento è il cuore dell'esperienza, costruita attorno a un ciclo fatto di scontri, sconfitte e nuove possibilità. Morire non significa porre fine alla missione: il protagonista può tornare in vita e ripartire, cercando di spingersi sempre più lontano a ogni tentativo. Ogni partita diventa così un'occasione per migliorare le proprie capacità, imparare a gestire i pericoli e padroneggiare un arsenale sempre più efficace.

La progressione ruota anche attorno alla possibilità di sperimentare combinazioni diverse di armi e poteri, fino a individuare quelle più adatte al proprio stile di gioco. Scegliere la giusta sinergia tra le abilità disponibili sarà fondamentale per affrontare le sfide e avanzare nelle rovine parigine.