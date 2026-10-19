Steam Next Fest 2026 propone oltre 8.000 demo, ma crescono i contenuti generati dall'IA

Mancano ormai poche ore all'inizio del Next Fest di Steam , previsto per le ore 19:00 di oggi 19 ottobre. Se già nelle scorse edizioni il numero di demo disponibili era aumentato (4.347 lo scorso giugno), adesso si parla addirittura di 8.202 contenuti da provare in anteprima : un numero decisamente elevato, che permette di scoprire innumerevoli giochi di ogni genere. Per provare tutte le demo dello scorso giugno sarebbero serviti circa 90 giorni, mentre ora ne occorrerebbero ben 170, dedicando anche solo 30 minuti a ciascuna.

I rischi di un catalogo enorme

Un numero così elevato di demo può sembrare un'opportunità interessante, offrendo la possibilità di scoprire anche titoli di nicchia particolarmente originali. Tuttavia, già lo scorso giugno il 17% delle demo dichiarava di fare uso dell'intelligenza artificiale generativa. Una percentuale che potrebbe essere ulteriormente aumentata nell'edizione attuale, senza contare che alcuni sviluppatori potrebbero aver scelto di non dichiararne l'utilizzo.

A destare preoccupazione è anche il rischio che i giochi indie vengano copiati o imitati attraverso l'IA. È il caso di Alliance Arts, che ha deciso di annullare il rilascio della demo di Drunken Goddess Reflux, il suo prossimo gioco horror, per timore che i contenuti potessero essere utilizzati per generare imitazioni tramite intelligenza artificiale, pubblicate poi prima del debutto ufficiale.

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Un altro aspetto da non sottovalutare è quello della visibilità. Per uno sviluppatore indipendente, infatti, farsi notare in un catalogo così vasto può diventare una vera sfida: con migliaia di demo disponibili, emergere dalla massa e attirare l'attenzione dei giocatori è tutt'altro che semplice.