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Steam Next Fest: servono 90 giorni per giocare solo 30 minuti a ogni demo dell'evento di Valve

Se doveste decidere di provare ogni singola demo dello Steam Next Fest per anche solo 30 minuti l'una, avreste bisogno di circa 90 giorni. Chiaramente non è possibile.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   16/06/2026
Un televisore con il logo di Steam, uno Steam Controller e una Steam Machine

Lo Steam Next Fest è iniziato ed è un ottimo modo per scoprire nuovi giochi grazie alle molte demo presenti sulla piattaforma di Valve. Ovviamente è un evento a tempo e alcuni giocatori cercheranno di giocarne il più possibile. Quanto tempo servirebbe per giocarle tutte per, diciamo, almeno una mezz'ora l'una?

Con un rapido calcolo scopriamo che vi servirebbero 90 giorni.

Le demo dello Steam Next Fest sono moltissime

Questo Steam Next Fest propone infatti 4.347 demo e, credibilmente, ne arriveranno altre nei prossimi giorni. Si tratta di una cifra che già così pare enorme, ma un modo ancora più efficace per capire quanto sia esagerato questo numero è calcolare il tempo necessario per provarle tutte.

Come detto, spendendo 30 minuti per ogni demo (il minimo per riuscire anche solo a capire di cosa parli il gioco), si arriva a 2.173 ore e 30 minuti, ovvero circa 90,6 giorni. Ovviamente, calcoliamo il tutto come se non doveste mangiare, dormire o fare alcunché. Visto che già giocare per 12 ore al giorno è un'impresa non da poco, più realisticamente vi servirebbero 180 giorni per provare tutte le demo.

Sarà possibile provare The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per lo Steam Next Fest Sarà possibile provare The Mound: Omen of Cthulhu grazie a una demo in arrivo per lo Steam Next Fest

Alcuni dei giochi verrebbero persino pubblicati prima che abbiate il tempo di provarne la demo, visto che alcuni sono in uscita in questi mesi. Ovviamente nessuno ha davvero intenzione di provare ogni singolo gioco dello Steam Next Fest, ma rimane incredibile la mole di titoli a disposizione.

Se non sapete quali titoli selezionare per la settimana in corso, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento nel quale vi consigliamo 15 demo da giocare subito allo Steam Next Fest di giugno 2026.

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