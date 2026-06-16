Steam Next Fest: servono 90 giorni per giocare solo 30 minuti a ogni demo dell'evento di Valve

Lo Steam Next Fest è iniziato ed è un ottimo modo per scoprire nuovi giochi grazie alle molte demo presenti sulla piattaforma di Valve. Ovviamente è un evento a tempo e alcuni giocatori cercheranno di giocarne il più possibile. Quanto tempo servirebbe per giocarle tutte per, diciamo, almeno una mezz'ora l'una?

Le demo dello Steam Next Fest sono moltissime

Questo Steam Next Fest propone infatti 4.347 demo e, credibilmente, ne arriveranno altre nei prossimi giorni. Si tratta di una cifra che già così pare enorme, ma un modo ancora più efficace per capire quanto sia esagerato questo numero è calcolare il tempo necessario per provarle tutte.

Come detto, spendendo 30 minuti per ogni demo (il minimo per riuscire anche solo a capire di cosa parli il gioco), si arriva a 2.173 ore e 30 minuti, ovvero circa 90,6 giorni. Ovviamente, calcoliamo il tutto come se non doveste mangiare, dormire o fare alcunché. Visto che già giocare per 12 ore al giorno è un'impresa non da poco, più realisticamente vi servirebbero 180 giorni per provare tutte le demo.

Alcuni dei giochi verrebbero persino pubblicati prima che abbiate il tempo di provarne la demo, visto che alcuni sono in uscita in questi mesi. Ovviamente nessuno ha davvero intenzione di provare ogni singolo gioco dello Steam Next Fest, ma rimane incredibile la mole di titoli a disposizione.

Se non sapete quali titoli selezionare per la settimana in corso, vi lasciamo al nostro articolo di approfondimento nel quale vi consigliamo 15 demo da giocare subito allo Steam Next Fest di giugno 2026.