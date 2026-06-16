Forza Horizon 6 va forte su Xbox Game Pass, ma tornano i dubbi sulla sostenibilità

Secondo le stime di Alinea Analytics, Forza Horizon 6 è il gioco di maggior successo del 2026 su Xbox Game Pass con i suoi 6,8 milioni di giocatori fra PC, console e cloud. Il racer di Playground Games ha peraltro generato 270 milioni di dollari solo su Xbox grazie alle vendite e agli upgrade alla versione premium.

Nella seconda posizione di questa classifica stimata troviamo Subnautica 2, disponibile su Game Pass dal lancio, che ha totalizzato finora 3,5 milioni di giocatori in abbonamento ma sembra abbia venduto appena 100.000 copie, a dimostrazione di come in determinati casi le sottoscrizioni finiscano per cannibalizzare le vendite.

Escape the Backrooms è terzo: si tratta di un horror cooperativo che ha registrato 2,8 milioni di giocatori su Xbox Game Pass, dov'è apparso a sorpresa a quasi quattro anni dal debutto sulle altre piattaforme e in concomitanza con l'uscita nelle sale del film Backrooms, che si basa sullo stesso fenomeno virale nato su 4chan.

Anche qui, però, si nota l'effetto di cannibalizzazione: il gioco avrebbe venduto meno di 30.000 copie su Xbox contro le quasi 600.000 della versione PS5, a conferma di come soltanto i nomi più importanti riescano a unire il meglio dei due mondi dal punto di vista del modello di business.