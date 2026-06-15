15 demo da giocare subito allo Steam Next Fest di giugno 2026

Migliaia e migliaia di nuove demo hanno invaso la piattaforma di Valve e noi ne abbiamo selezionate 15 da provare per tutti i gusti!

Questo giugno è stato un mese pieno di novità per i videogiochi, e la festa non è ancora finita! Dal 15 al 22 giugno, Steam festeggia l'inizio dell'estate e un periodo ricco di annunci interessanti con il suo Steam Next Fest, ovvero quell'occasione in cui lo store di Valve si riempie di demo da provare. Moltissimi videogiochi, grandi e piccoli, per la maggior parte in uscita nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Anche questa volta le proposte sono letteralmente migliaia ed è complesso destreggiarsi nell'infinita offerta della piattaforma. Per questo motivo abbiamo fatto un lavoro di scouting, infilando il costume e surfando sulle onde del labirintico negozio di Valve, e abbiamo scelto 15 videogiochi che vale la pena tenere d'occhio. Chiaramente la nostra selezione non copre interamente la proposta di titoli interessanti dello Steam Next Fest e quindi, se avete altre segnalazioni da fare, vi invitiamo a scriverle nei commenti.

Trine 6: Together in Time Ormai è un classico intramontabile e lo si capisce anche dal numero di capitoli che questa serie di culto ha raggiunto in oltre quindici anni di attività. Come nei videogiochi precedenti, anche in Trine 6 la forza è il gruppo: si può affrontare l'avventura fino a quattro giocatori e cercare di risolvere questo enigma ambientato in un mondo fantasy in cui i protagonisti possono manipolare il tempo. Trine 6: Together in Time è giocabile in singolo e in multiplayer, sia in locale sia online. La demo ci permette di familiarizzare con i due nuovi eroi giocabili, Moira e Adrius, e di avere un assaggio del sistema di combattimento, degli enigmi da risolvere e dell'iperstimolante confusione che si può generare quando si gioca in tanti a un titolo del genere. D'altronde il caotico divertimento è sempre stato uno dei punti forti della serie.

Screenbound Gli sviluppatori di Screenbound hanno trovato un modo molto originale per comunicare la doppia natura del loro videogioco: un titolo che è contemporaneamente in 3D e in 2D, e che quindi diventa il primo gioco di sempre in 5D. Il salto logico è una bella battuta, e non va nemmeno troppo lontano dalla realtà. Screenbound è la storia di un ragazzino che trova uno strano dispositivo nel garage di sua madre: il QBoy. Non si tratta di un'innocua console da gioco, ma di un aggeggio in grado di sdoppiare la realtà. Screenbound e il suo originalissimo stile "5D" La caratteristica di Screenbound, infatti, è che le azioni che portiamo avanti avvengono contemporaneamente nel mondo del videogioco su console e in quello reale. I due universi interagiscono e, a volte, per superare i numerosi enigmi presenti, bisogna guardare lo schermo del QBoy e capire come agire sul reale passando per il virtuale. La demo ci dà un assaggio di questo titolo unico, costruito attorno a un'idea davvero originale.

Tanuki Pon’s Summer Una cittadina giapponese, un tanuki portalettere, l'estate e una bicicletta. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per un videogioco rilassante. Ma se non vi basta, c'è anche il fatto che Tanuki Pon's Summer ha uno stile adorabile e offre la possibilità di decorare la città come vogliamo. Ogni pacco ha una forma e un peso diversi, e bisogna organizzare le consegne con attenzione. Dobbiamo raccogliere i fondi necessari a ricostruire il tempio. Sentite il vento in faccia e i profumi della campagna giapponese? Niente più che un procione, i suoi pacchi e la sua bici Le quattro città presenti nel gioco si ispirano a Kyoto, Aomori, Sapporo e Beppu, e ognuna propone attività secondarie a cui i diversi personaggi vi inviteranno a partecipare. La demo contiene l'intero capitolo iniziale del videogioco e sarà poi possibile trasferire i progressi dei primi tre giorni di gioco nella versione finale.

Well Dweller Well Dweller è il nuovo videogioco di Kyle Thompson, autore di Crypt Custodian e Islets. Si tratta di un metroidvania con un immaginario fortissimo: nei panni di Glimmer, un uccellino armato di un fiammifero, bisogna esplorare i meandri oscuri del regno per affrontare la regina. Lo stile alterna un design dei personaggi adorabile, quando si parla dei protagonisti e dei loro alleati, a soluzioni molto più forti e inquietanti quando deve dare forma agli avversari. Tutto tranquillo, niente da segnalare Glimmer sfrutta il suo fiammifero non solo per combattere, ma anche per illuminare alcuni dei passaggi più oscuri durante la sua avventura. La demo ci dà un assaggio di questo mondo alla deriva, popolato da orribili e gigantesche creature, dandoci appuntamento a un'uscita prevista entro l'anno.

Blood Gauntlet Una vera e propria corsa contro il tempo e la morte: in Blood Gauntlet sanguiniamo a profusione mentre la nostra energia cala senza sosta. L'unico modo per fermare l'emorragia è il caos: distruggere oggetti, affrontare i nemici e superare - con il giusto ritmo - il percorso fino ad arrivare al boss e sconfiggerlo. Il tutto senza sbagliare nemmeno un passaggio. Si può correre più veloci della morte? Il gioco contiene anche una modalità Estrema, cucita addosso alle volontà degli sviluppatori, più difficile e intransigente. La demo ci dà la possibilità di provare questa folle corsa in cui il nostro nemico principale sono le lancette dell'orologio... ma anche gli altri demoni che affronteremo non scherzano mica.

Blood Dungeon Blood Dungeon ha un'idea semplicissima: uccidere i nemici, accumulare risorse, potenziare il personaggio e cercare di arrivare il più lontano possibile in questo sotterraneo di ossa, sangue e polvere. Cosa lo rende diverso da tutti i videogiochi che rispondono allo stesso, atavico bisogno? Be', prima di tutto è stato realizzato da Messhof, ovvero lo sviluppatore del mitico Nidhogg. Per certi versi, lo stile grafico così originale lo ricorda pure. Proiettili, nemici salterini e uno stile grafico unico Seconda cosa: la mobilità è l'arma principale dei nove personaggi tra cui possiamo scegliere. Eroi e mostri si arrampicano sulle pareti, si aggrappano ai soffitti, possono anticipare e sorprendere gli avversari arrivando da ogni direzione, inaspettati. La parola d'ordine è frenesia. Basta giocare appena qualche minuto alla demo per rendersi conto della tempesta di proiettili che questo videogioco può diventare.

Demi and the Fractured Dream Annapurna presenta questo videogioco d'azione fortemente ispirato al classico dei classici: The Legend of Zelda. I due sviluppatori di Yarn Owl, Fabian Willis e Chris Hofmann, ci hanno raccontato della loro ambizione di ricreare le sensazioni di quando erano piccoli e restavano a bocca aperta davanti ai dungeon ideati da Nintendo. Basta giocare pochi minuti alla demo per rendersi conto di quanto Demi sia debitore a Link. Riuscirà a onorare le sue fonti d'ispirazione? Nei panni di questo Voidsent che attinge ai poteri del vuoto bisogna attraversare il mondo alla ricerca di tre bestie magiche per eliminarle e sbarazzarci della loro influenza maligna. Demi and the Fractured Dream recupera molto soprattutto dagli ultimi capitoli di Zelda, Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Forse, in attesa che Nintendo ci mostri il remake di Ocarina of Time, vale la pena dargli un'occhiata.

Arcane Eats Premessa curiosa quella di Arcane Eats, ma decisamente gourmet: un videogioco di cucina che è anche un videogioco di carte. Come funziona questa magia? Per l'appunto, lo fa in un mondo magico. In questo fantasy creiamo un mazzo formato da ingredienti mitici e strumenti per cucinarli e poi, quando i commensali si siedono a tavola, cerchiamo di preparare un succulento banchetto con le carte a disposizione, creando combo e assecondando i gusti dei clienti. Il pranzo è servito! Il gioco contiene centinaia di carte e combinazioni, e anche una parte di gestione del locale, del personale e delle crisi: l'ispettore sanitario farà visita al ristorante anche senza invito. Nella demo è possibile giocare fino alla seconda settimana di attività, con tanto di battaglia contro il boss alla fine del percorso.

Duskfade Duskfade è la storia di Zirian, che deve salvare sua sorella dalle grinfie della Disperazione e, nel frattempo, cercare di ripristinare il tessuto strappato del tempo. Questo videogioco è un omaggio ai classici dell'avventura 3D, con elementi platform e un sistema di combattimento veloce e divertente. Impossibile non restare folgorati dal suo immaginario colorato e dalla promessa che ogni livello custodisca moltissimi segreti da scoprire. Duskfade ha uno stile piacevole e colorato La demo disponibile durante lo Steam Next Fest ci porta a Tick Town, il luogo in cui Zirian e sua sorella sono cresciuti, con la promessa di scoprire qualcosa in più sul loro passato. Sono presenti quattro biomi da affrontare, uno dei quali, quello delle miniere, è ancora inedito. Il videogioco è in dirittura d'arrivo: è atteso per il 13 agosto 2026.

Cozy Game Restoration Un videogioco in cui si collezionano videogiochi. In Cozy Game Restoration si acquistano vecchie glorie ispirate a titoli che vanno dai classici degli anni '80 fino ai primi anni 2000 e poi si passa il tempo a pulirli e a riportarli al loro splendore originale. Il tutto con una certa attenzione alla fedeltà grafica e alla simulazione dell'esperienza tattile: si scartano i pacchi, si puliscono pian piano le custodie, si staccano adesivi. Solo così la nostra collezione può brillare. Un po' di olio di gomito e tornerà come nuovo! C'è un sistema di progressione legato ad alcune missioni che ci chiedono di esporre, per esempio, un certo numero di giochi di un dato genere e, in cambio, otteniamo ricompense come sticker per arredare la stanza e la possibilità di comprare titoli sempre più rari. La demo ci permette di provare questo videogioco basato sulle sensazioni: serve calma e capacità di prendersi del tempo per fare qualcosa che ci fa stare bene. E che farà stare bene anche questi preziosi manufatti.

Milki Delivery Una piccola comunità un tempo fiorente grazie al mercato caseario è andata in rovina dopo un misterioso evento che ha colpito le mucche. Tutte tranne una: la nostra cara, vecchia Milki. Nei panni di Neha, una bambina che sfreccia con la sua bicicletta, bisogna gestire la stalla e poi consegnare il latte agli abitanti di questa deliziosa cittadina, scoprendo di più sulle loro storie e migliorando la nostra bici per spingerci sempre più lontano. L'incantevole campagna di Milki Delivery La demo ci permette di esplorare Nodoka Fields per circa 45 minuti e di completare le missioni aiutando la gente del posto. Un assaggio molto corposo, dal momento che gli sviluppatori affermano che Milki Delivery durerà circa tre ore. Quindi, in sella alla bici: si va a consegnare il latte.

Nirvana Noir Il sequel di Genesis Noir parte proprio dal suo finale: abbiamo seguito Nessuno, il protagonista, nella sua avventura e le sue azioni hanno provocato una frattura nella realtà. Da una parte c'è Estasi Nera, una città in bianco e nero; dall'altra c'è Testimonianza Costante, un'esplosione di colori e di peccato. Due mondi agli antipodi che getteranno Nessuno in una missione quasi impossibile: salvarli entrambi. Nirvana Noir e il suo carico di estro creativo Nirvana Noir recupera le atmosfere del primo videogioco, ma con un estro - se possibile - ancora più folle. L'indagine di Nessuno è accompagnata dalla solita atmosfera sopra le righe e dalla solita, meravigliosa colonna sonora jazz. Per dare un'occhiata a questa folle indagine, scaricate la demo.

Mortal Shell II Torna uno degli epigoni più discussi e più ricchi di personalità del mondo dei soulslike. Mortal Shell II è il seguito del titolo uscito nel 2020, da cui recupera alcune idee, ma presenta anche una serie di novità: un sistema di combattimento più veloce, una maggiore enfasi sull'esplorazione e un mondo compatto ma libero da attraversare. La storia vede l'Harbinger impegnato in un'impresa disperata: affrontare le creature che hanno rubato le uova dell'Undermether. Pronti a esplorare castelli, dungeon e rovine in Mortal Shell II La demo contiene la prima parte del gioco, con un prologo e un assaggio del mondo aperto. Come nel primo capitolo, l'Harbinger ha la capacità di possedere gli involucri dei grandi guerrieri leggendari caduti e sfruttarne le capacità per affrontare i pericoli in agguato nei dungeon presenti nella demo. L'assaggio che ci viene offerto dura circa tre ore, con la possibilità di trasferire alcuni progressi nel gioco finale.

Silver Pines Silver Pines è un metroidvania horror. Le premesse sono già originali, e le fonti d'ispirazione molto interessanti: vestiamo i panni di Red Walker, un investigatore privato finito a Silver Pines, un luogo perduto nella provincia americana. Sta cercando un musicista, Eddie Velvet. L'indagine sarà assai più complessa del previsto e, mentre scava sempre più a fondo per scoprire i segreti della persona che sta cercando, Walker si troverà ad affrontare gli orrori che abitano questa cittadina sperduta. Non è il Double R Diner ma quasi... Con una forte ispirazione ai capolavori di David Lynch, e in particolare a Twin Peaks, Silver Pines ci mette poco a catturare l'attenzione. Poi però, giocando la demo, ci si rende conto che l'altra fonte d'ispirazione è altrettanto forte: l'esplorazione della città, la gestione della mappa e delle note prese dal protagonista ricordano molto Silent Hill. Hai un inventario limitato, risorse contate e un costante senso di solitudine. Un vero survival horror vecchio stampo!

Valor Mortis One More Level, gli sviluppatori di Ghostrunner, presentano questo affascinante universo alternativo nel quale il XIX secolo è stato trasformato dalla bramosia di Napoleone Bonaparte. Nei panni di un redivivo soldato del suo esercito affrontiamo le conseguenze della guerra in un'Europa trasformata da una piaga che l'ha resa un eterno campo di battaglia. Particolari da segnalare: un sistema di combattimento feroce e scattante in prima persona, la possibilità di utilizzare armi da taglio e da fuoco e Vincent Cassel nei panni di Napoleone. La demo è divisa in due sezioni: la prima è un campo di battaglia che rappresenta il tutorial del videogioco; la seconda è una mappa ben più aperta che ci incoraggia a sfruttare tutti i poteri del nostro protagonista per superare un ponte crollato. Il videogioco finale era atteso per settembre ma, proprio in questi giorni, è slittato di circa un mese per evitare l'affollamento di quel periodo. La nuova data è il 13 ottobre 2026.