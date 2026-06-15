Tornando alle classifiche, la standard edition di Halo: Campaign Evolved occupa attualmente la prima posizione fra i titoli più prenotati sul PS Store inglese, mentre la Premium Edition è quinta. Tuttavia negli USA la situazione appare ben diversa , con la Premium Edition settima e la standard non ancora in top 10.

In effetti il debutto della saga creata da Bungie sulla piattaforma Sony rappresenta di per sé un evento clamoroso , ed è dunque normale che ci sia una grande curiosità nei confronti di questo primo capitolo rinnovato, ancora capace di coinvolgere e divertire.

Halo: Campaign Evolved è il gioco più prenotato su PlayStation Store in UK , e a quanto pare sta andando alla grande anche in diversi altri paesi: è la conferma di quanto il remake del classico Xbox sia atteso dai possessori di PS5.

Una concessione che non si ripeterà?

Sebbene sembra ci sia molto interesse attorno al lancio di Campaign Evolved, nei giorni scorsi hanno cominciato a circolare rumor secondo cui Asha Sharma avrebbe provato a rendere Halo e Fable esclusive Xbox, ma non ci sarebbe riuscita per via degli accordi ormai siglati e delle relative penali.

Che le voci siano vere o meno, non c'è dubbio che la precedente apertura al multipiattaforma da parte di Xbox sia stata messa in discussione, e ciò significa che questo remake potrebbe anche non avere un seguito su PlayStation.