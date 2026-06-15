Il Game Boy Micro è troppo bello per morire: Ayaneo annuncia il Pocket Micro 2

A oltre due anni dal debutto del primo Ayaneo Pocket Micro, infatti, l'azienda cinese ha deciso di preparare il terreno per una nuova generazione del dispositivo. Un recente teaser pubblicato sui social conferma che il successore è ormai vicino al lancio, anche se i dettagli ufficiali restano ancora molto limitati.

Il mercato delle console portatili dedicate al retrogaming continua a crescere, con numerosi produttori che propongono dispositivi basati su Android o Linux ispirati alle piattaforme del passato. In questo panorama, Ayaneo è uno degli attori più rilevanti di questo settore e ora vuole proporre un secondo modello ispiritato a quella che è un'icona tra le console portatili: il Game Boy Micro .

Ayaneo Pocket Micro 2: cosa sappiamo della nuova console retrò

L'annuncio arriva dopo alcuni mesi particolarmente movimentati per il catalogo AYANEO, segnati da aumenti dei prezzi e dalla progressiva uscita di scena di alcuni modelli storici della gamm. Attraverso un breve messaggio pubblicato su X, comunque, ora Ayaneo ha anticipato l'arrivo della Pocket Micro 2, accompagnando il teaser con lo slogan "Retro's New Icon".

Il post con cui Ayaneo ha anticipato il Pocket Micro 2

La Pocket Micro originale si era distinta per un design che richiamava in parte il Game Boy Micro e, nella variante Classic, anche il controller del Nintendo Entertainment System. Lo schermo centrale affiancato dai pulsanti laterali aveva infatti rappresentato uno degli aspetti più apprezzati dagli utenti alla ricerca di un dispositivo dall'estetica fortemente nostalgica.

Per il momento non è chiaro se Ayaneo abbia intenzione di conservare la stessa impostazione estetica oppure introdurre un design completamente rinnovato. Allo stesso modo, non sono state diffuse informazioni sulle specifiche tecniche o sul processore che equipaggerà il nuovo modello. Tra le richieste più frequenti della community figura sicuramente un miglioramento dell'autonomia. La Pocket Micro Classic era stata infatti criticata da alcuni utenti per una batteria non particolarmente generosa, soprattutto durante le sessioni di gioco più lunghe. Un aggiornamento in questo ambito potrebbe rappresentare una delle novità più significative della nuova generazione.

L'arrivo della Pocket Micro 2 segue la recente interruzione della produzione dei modelli Pocket Micro e Pocket Micro Classic. La decisione era arrivata poco dopo che i due dispositivi erano riusciti a evitare gli aumenti di prezzo introdotti in seguito al rincaro dei moduli di memoria RAM.

Anche il prezzo, tra l'altro, resta un'incognita. Le precedenti versioni erano state commercializzate a meno di 200 dollari, ma il nuovo modello potrebbe collocarsi in una fascia superiore. Considerando l'aumento dei costi produttivi registrato negli ultimi mesi, un ritocco verso l'alto appare una possibilità concreta.

Voi che cosa ne pensate? Cosa vorreste in questa nuova versione? E quanto ci spendereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.