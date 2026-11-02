Dave Bautista mostra la trasformazione fisica per Kratos nella serie Prime Video di God of War

La produzione dell'atteso adattamento televisivo di God of War entra nel vivo e Dave Bautista è pronto a incarnare il Fantasma di Sparta. L'attore ed ex wrestler, celebre per il ruolo di Drax ne I Guardiani della Galassia ed entrato nel cast della serie live-action lo scorso agosto, è tornato a condividere con i fan i progressi della sua preparazione atletica in vista delle riprese.

La trasformazione fisica e l'avvicendamento con Ryan Hurst

Attraverso un breve video pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram, Bautista si è mostrato con indosso una maglietta ufficiale di God of War, accompagnando le immagini con la dicitura "Gained 20 lbs for GOW" (circa 9 chilogrammi di massa muscolare guadagnati) e un adesivo che riporta la cifra "250", a indicare il peso attuale di 250 libbre (pari a circa 113 kg). Si tratta del secondo aggiornamento a distanza di due mesi da quando l'interprete aveva annunciato la ripresa degli allenamenti con i pesi per raggiungere la stazza necessaria a interpretare il protagonista.

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Bautista è salito a bordo della produzione a seguito di un improvviso cambio della guardia: la parte di Kratos era stata inizialmente affidata a Ryan Hurst, ma un grave infortunio sul set - uno strappo al bicipite che ha richiesto un intervento chirurgico - rischiava di far slittare l'intera tabella di marcia fino al 2027. Per evitare un rinvio così pesante, Prime Video ha scelto di sostituire l'attore; la troupe, attiva sul set di Vancouver già da febbraio, dovrà ora rigirare tutte le scene precedentemente filmate con Hurst inserendo Bautista nei panni del semidio.