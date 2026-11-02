Dave Bautista mostra la trasformazione fisica per Kratos nella serie Prime Video di God of War

La produzione dell'atteso adattamento televisivo di God of War entra nel vivo e Dave Bautista è pronto a incarnare il Fantasma di Sparta. L'attore ed ex wrestler, celebre per il ruolo di Drax ne I Guardiani della Galassia ed entrato nel cast della serie live-action lo scorso agosto, è tornato a condividere con i fan i progressi della sua preparazione atletica in vista delle riprese.
La trasformazione fisica e l'avvicendamento con Ryan Hurst
Attraverso un breve video pubblicato nelle storie del proprio profilo Instagram, Bautista si è mostrato con indosso una maglietta ufficiale di God of War, accompagnando le immagini con la dicitura "Gained 20 lbs for GOW" (circa 9 chilogrammi di massa muscolare guadagnati) e un adesivo che riporta la cifra "250", a indicare il peso attuale di 250 libbre (pari a circa 113 kg). Si tratta del secondo aggiornamento a distanza di due mesi da quando l'interprete aveva annunciato la ripresa degli allenamenti con i pesi per raggiungere la stazza necessaria a interpretare il protagonista.
Bautista è salito a bordo della produzione a seguito di un improvviso cambio della guardia: la parte di Kratos era stata inizialmente affidata a Ryan Hurst, ma un grave infortunio sul set - uno strappo al bicipite che ha richiesto un intervento chirurgico - rischiava di far slittare l'intera tabella di marcia fino al 2027. Per evitare un rinvio così pesante, Prime Video ha scelto di sostituire l'attore; la troupe, attiva sul set di Vancouver già da febbraio, dovrà ora rigirare tutte le scene precedentemente filmate con Hurst inserendo Bautista nei panni del semidio.
La trama della saga norrena: due stagioni girate in contemporanea
La serie TV adatterà gli eventi dei due capitoli videoludici più recenti del franchise, ambientati tra le divinità del pantheon norreno. Al centro delle vicende ci sarà il rapporto genitoriale tra Kratos e il figlio Atreus, interpretato dal giovane Callum Vinson.
La sinossi ufficiale dell'opera recita: "Padre e figlio, Kratos e Atreus, intraprendono un viaggio per spargere le ceneri della loro defunta moglie e madre, Faye. Attraverso le loro avventure, Kratos cerca di insegnare al figlio a essere un dio migliore, mentre Atreus cerca di insegnare al padre a essere un essere umano migliore."
Prime Video punta con decisione sul potenziale del progetto: la piattaforma streaming ha già approvato un ordine complessivo per due stagioni, le cui riprese verranno effettuate ininterrottamente in modalità back-to-back.
Parlando invece dei videogiochi, ricordiamo che la Collector's Edition di God of War Laufey è stata svelata da PlayStation.