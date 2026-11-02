Selaco raddoppia i suoi contenuti con The Machines of War, un aggiornamento enorme

Selaco, ambizioso sparatutto in prima persona sviluppato da Altered Orbit Studios e disponibile in accesso anticipato su Steam dal 2024, si prepara a ricevere un aggiornamento enorme, che lo avvicina alla sua forma definitiva. Intitolato Selaco: The Machines of War, il nuovo contenuto arriverà il 13 novembre e introdurrà il secondo dei tre capitoli previsti per la campagna, aumentando considerevolmente le dimensioni del gioco e rivedendo alcuni dei contenuti già presenti.

Realizzato utilizzando il motore di DOOM e ispirato a produzioni come F.E.A.R., Half-Life e System Shock, Selaco propone un'ambientazione fantascientifica nella quale i giocatori devono affrontare un'incursione di mercenari all'interno di un'enorme stazione spaziale, diventata l'ultimo rifugio dell'umanità. Già il primo capitolo, secondo gli sviluppatori, presenta una durata paragonabile a quella di alcuni sparatutto completi degli anni Novanta. I nuovi contenuti in un'infografica Con The Machines of War l'esperienza si espanderà ulteriormente attraverso 19 nuove mappe della campagna, per un totale stimato di circa 6-8 ore di contenuti aggiuntivi. Il secondo capitolo introdurrà nuovi sviluppi narrativi e, soprattutto, darà finalmente una voce alla protagonista. Tra le novità ci sarà anche un nemico particolarmente pericoloso, descritto come una macchina inarrestabile che darà la caccia al giocatore durante l'avventura. Ecco quanto ha venduto Selaco, lo sparatutto che sfrutta in modo incredibile il motore di DOOM Non mancheranno nuove armi e avversari. L'arsenale comprenderà una minigun e una mitragliatrice pesante capace di "sparare vere e proprie esplosioni". Saranno inoltre disponibili nuove armi installabili sul campo, tra cui piccole torrette automatiche e droni sentinella. A queste si aggiungerà un sistema dedicato agli armamenti pesanti, che permetterà di utilizzare armi particolarmente potenti ma consumabili, disseminate negli scenari e recuperabili durante gli scontri.