Xbox Game Pass ha già 11 giochi confermati a novembre, in attesa degli annunci ufficiali

Siamo all'inizio del nuovo mese e a questo punto in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ma intanto ci sono già 11 giochi confermati in arrivo a novembre per Xbox Game Pass, dunque possiamo intanto dare un'occhiata alla lista preliminare dei nuovi arrivi.

Quelli riportati qui sotto sono i giochi il cui lancio all'interno di Game Pass è già stato comunicato in anticipo, ma si tratta solo di un elenco parziale perché altri titoli si aggiungeranno a quello definitivo:

Gravhounds - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 2 novembre

Pit of Goblin - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 3 novembre

Void/Breaker (Version 1.0) - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 4 novembre

Escape Academy 2: Back 2 School - Xbox Series X|S, PC (Ultimate, PC) - 5 novembre

Football Manager 27 - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre

Tanuki: Pon's Summer - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre

Warhammer Survivors - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre

Hope in the City - Xbox Series X|S, PC (Ultimate, PC) - 11 novembre

Thronefall - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 11 novembre

Arkheron - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 27 novembre

Questi sono i giochi con lancio previsto direttamente all'interno del servizio Game Pass nel mese di novembre.