Xbox Game Pass ha già 11 giochi confermati a novembre, in attesa degli annunci ufficiali

Siamo all'inizio del nuovo mese e a questo punto in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft, ma intanto ci sono già 11 giochi confermati in arrivo a novembre per Xbox Game Pass, dunque possiamo intanto dare un'occhiata alla lista preliminare dei nuovi arrivi.
Quelli riportati qui sotto sono i giochi il cui lancio all'interno di Game Pass è già stato comunicato in anticipo, ma si tratta solo di un elenco parziale perché altri titoli si aggiungeranno a quello definitivo:
- Gravhounds - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 2 novembre
- Pit of Goblin - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 3 novembre
- Void/Breaker (Version 1.0) - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 4 novembre
- Escape Academy 2: Back 2 School - Xbox Series X|S, PC (Ultimate, PC) - 5 novembre
- Football Manager 27 - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre
- Tanuki: Pon's Summer - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre
- Warhammer Survivors - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 10 novembre
- Hope in the City - Xbox Series X|S, PC (Ultimate, PC) - 11 novembre
- Thronefall - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 11 novembre
- Arkheron - Xbox Series X|S, PC, Cloud (Ultimate, PC) - 27 novembre
Questi sono i giochi con lancio previsto direttamente all'interno del servizio Game Pass nel mese di novembre.
Annuncio ufficiale in arrivo
Considerando il periodo in cui ci troviamo, ci aspettiamo che l'annuncio ufficiale sulla prima ondata di giochi in arrivo a novembre su Game Pass sia in arrivo, e potrebbe avvenire la prossima settimana forse martedì o mercoledì, secondo le abitudini di Microsoft.
Nel frattempo non sappiamo ancora quali titoli lasceranno il catalogo alla metà del mese, ma ricordiamo che il servizio perderà otto giochi alla fine di ottobre, tra i quali due ex-first party.
La lista dei giochi riportata qui sopra, tuttavia, dovrebbe comprendere già buona parte delle uscite previste per la prima ondata, considerando che nove giochi su dieci sono destinati a uscire nella prima metà di novembre.
Vari giochi interessanti
Tra i titoli di maggiore interesse c'è sicuramente Football Manager 27, vera e propria istituzione per milioni di allenatori da scrivania, ma anche il bizzarro Gravhounds, un "action-builder" cooperativo da quattro giocatori con animali antropomorfi come protagonisti.
Per il resto, occhi puntati anche su Warhammer Survivors, che applica la rodata formula di Vampire Survivors all'universo di Warhammer, e sul bizzarro Tanuki: Pon's Summer, avventura tra il cozy e il buffo andante su un simpatico tanuki postino, che è stata annunciata diverso tempo fa ma è incappata in vari posticipi.
Per il resto, da osservare anche l'avventura narrativa ad ambientazione cinese Hope in the City e l'action RPG ad ambientazione fantasy Arkheron.