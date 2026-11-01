Gli uffici EA a Madrid pare siano stati vandalizzati con graffiti con scritto "Save Mass Effect"

La mobilitazione dei fan di Mass Effect continua ad attirare l'attenzione, ma questa volta è sfociata in un episodio più controverso. Nelle scorse ore sono infatti apparsi alcuni graffitici con scritto "Save Mass Effect" all'esterno degli uffici di Electronic Arts a Madrid , in Spagna, pochi giorni dopo la chiusura di BioWare e la cancellazione dei progetti legati alla celebre saga sci-fi.

L'iniziativa divide i fan

Il gesto rappresenta l'ultima evoluzione della campagna #SaveMassEffect, nata in seguito alle recenti decisioni di Electronic Arts che hanno portato alla chiusura di BioWare e all'interruzione dello sviluppo di nuovi progetti legati alla serie. Nel giro di pochi giorni l'hashtag si è trasformato in un vero e proprio movimento organizzato, accompagnato da una petizione online che ha già raccolto quasi 300.000 firme.

Negli ultimi giorni i sostenitori dell'iniziativa hanno promosso diverse attività per mantenere alta l'attenzione sulla proprietà intellettuale. Tra queste figura anche la comparsa di alcuni cartelloni pubblicitari a Times Square, a New York, finanziati da gruppi di appassionati che chiedono a Electronic Arts di non abbandonare definitivamente il franchise.

L'episodio di Madrid ha però generato reazioni contrastanti all'interno della stessa community. Una parte dei fan ha interpretato i graffiti come un segnale della crescente frustrazione nei confronti dell'editore, mentre altri hanno criticato apertamente il gesto, sostenendo che imbrattare gli uffici dell'azienda difficilmente possa contribuire a convincere Electronic Arts a investire nuovamente nella serie.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La situazione riflette il clima particolarmente acceso che si è creato nelle ultime settimane attorno al futuro di Mass Effect. Secondo recenti indiscrezioni riportate da Bloomberg, Electronic Arts avrebbe deciso di interrompere i lavori sul prossimo capitolo della saga per concentrare le proprie risorse su altri progetti ritenuti più sicuri dal punto di vista commerciale, tra cui un nuovo Star Wars Battlefront. Indiscrezioni a parte, al momento il futuro della serie è incerto.