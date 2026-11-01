Gli uffici EA a Madrid pare siano stati vandalizzati con graffiti con scritto "Save Mass Effect"

La mobilitazione dei fan di Mass Effect continua ad attirare l'attenzione, ma questa volta è sfociata in un episodio più controverso. Nelle scorse ore sono infatti apparsi alcuni graffitici con scritto "Save Mass Effect" all'esterno degli uffici di Electronic Arts a Madrid, in Spagna, pochi giorni dopo la chiusura di BioWare e la cancellazione dei progetti legati alla celebre saga sci-fi.
Le immagini sono state condivise su Reddit da un utente che sostiene di essersi imbattuto nei graffiti mentre si trovava nei pressi della sede della compagnia. Le fotografie mostrano la scritta "Save Mass Effect" tracciata in almeno due punti differenti nelle vicinanze dell'ingresso dell'edificio.
L'iniziativa divide i fan
Il gesto rappresenta l'ultima evoluzione della campagna #SaveMassEffect, nata in seguito alle recenti decisioni di Electronic Arts che hanno portato alla chiusura di BioWare e all'interruzione dello sviluppo di nuovi progetti legati alla serie. Nel giro di pochi giorni l'hashtag si è trasformato in un vero e proprio movimento organizzato, accompagnato da una petizione online che ha già raccolto quasi 300.000 firme.
#SaveMassEffect graffitied on ea offices
by u/Ok_Link9625 in masseffect
Negli ultimi giorni i sostenitori dell'iniziativa hanno promosso diverse attività per mantenere alta l'attenzione sulla proprietà intellettuale. Tra queste figura anche la comparsa di alcuni cartelloni pubblicitari a Times Square, a New York, finanziati da gruppi di appassionati che chiedono a Electronic Arts di non abbandonare definitivamente il franchise.
L'episodio di Madrid ha però generato reazioni contrastanti all'interno della stessa community. Una parte dei fan ha interpretato i graffiti come un segnale della crescente frustrazione nei confronti dell'editore, mentre altri hanno criticato apertamente il gesto, sostenendo che imbrattare gli uffici dell'azienda difficilmente possa contribuire a convincere Electronic Arts a investire nuovamente nella serie.
La situazione riflette il clima particolarmente acceso che si è creato nelle ultime settimane attorno al futuro di Mass Effect. Secondo recenti indiscrezioni riportate da Bloomberg, Electronic Arts avrebbe deciso di interrompere i lavori sul prossimo capitolo della saga per concentrare le proprie risorse su altri progetti ritenuti più sicuri dal punto di vista commerciale, tra cui un nuovo Star Wars Battlefront. Indiscrezioni a parte, al momento il futuro della serie è incerto.