La petizione per salvare Mass Effect dopo la chiusura di BioWare ha già superato le 100.000 firme

L'iniziativa, che trovate a questo indirizzo , è nata subito dopo l'annuncio della chiusura dello storico studio canadese e ha rapidamente raccolto il sostegno di decine di migliaia di appassionati. L'obiettivo non è convincere Electronic Arts a riaprire BioWare, uno scenario ormai fuori discussione, ma fare in modo che Mass Effect non venga accantonato dopo la scomparsa del team che ha contribuito a renderlo uno dei franchise più amati del panorama videoludico.

La recente chiusura di BioWare , accompagnata dalla cancellazione del nuovo Mass Effect, ha spinto i fan a mobilitarsi tramite la campagna #SaveMassEffect . La petizione, lanciata su Change.org per chiedere a Electronic Arts di garantire un futuro alla celebre serie GDR fantascientifica, ha infatti superato le 100.000 firme nel giro di pochi giorni.

EA dovrebbe proseguire lo sviluppo di Mass Effect o concedere il marchio in licenza a un altro studio

Nel testo della petizione, l'autore Joe Smith sottolinea come la saga occupi "un posto speciale nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo", ricordando il legame costruito negli anni con il Comandante Shepard, l'equipaggio della Normandy e il ricco universo fantascientifico creato da BioWare.

La petizione chiede quindi a Electronic Arts di impegnarsi concretamente per proseguire lo sviluppo della serie, "garantendo finanziamenti, personale e tempi adeguati per realizzare nuovi progetti all'altezza degli standard per cui il franchise è conosciuto". In alternativa, viene chiesto alla compagnia di prendere in considerazione la possibilità di concedere in licenza il marchio a un altro studio disposto a raccoglierne l'eredità e a portare avanti l'universo di Mass Effect.

"Entrambe le soluzioni offrono una strada percorribile", sostengono gli autori della campagna, convinti che preservare e ampliare l'universo della serie rappresenterebbe non soltanto un modo per salvaguardare una parte importante della storia dei videogiochi, ma anche per continuare a contribuire all'impatto culturale ed emotivo che il franchise ha avuto su milioni di giocatori nel corso degli anni.

Resta naturalmente da vedere se la mobilitazione riuscirà ad avere un impatto concreto sulle decisioni di Electronic Arts. Storicamente, iniziative di questo genere raramente portano a cambiamenti di rotta da parte dei grandi publisher, ma il rapido aumento delle firme dimostra quanto la community non sia ancora pronta a dire addio a Mass Effect.

Nel frattempo sono emersi numerosi dettagli su Mass Effect Universe, il progetto cancellato da EA, ed è trapelato in rete anche un trailer cinematografico. Proseguono inoltre i lavori sulla serie TV prodotta da Amazon, uno dei pochi progetti legati al franchise ancora in sviluppo nonostante il futuro estremamente incerto del marchio.