Little Nightmares 3 per PS5 costa 25 € in meno ed è al minimo storico

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Alla ricerca di una via di fuga

Questo gioco è perfetto se sei alla ricerca di un'avventura adrenalinica e inquietante. Scoprirai la storia di Low e Alone, due migliori amici alla ricerca di una via di fuga dal Nulla. Dovrai quindi affrontare paure infantili ed esplorare ambienti decisamente surreali e ostili, risolvendo enigmi e sopravvivendo alle minacce che si nascondono nell'ombra.

Little Nightmares III

Potrai, inoltre, giocare in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa online. Tuttavia, non è possibile giocare in locale. Per saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione di Little Nightmares III. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.