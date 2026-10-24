Helen Chiang lascia Microsoft dopo vent'anni, a tre mesi dalla nomina come COO di Xbox

Al momento Microsoft non ha fornito ulteriori dettagli sulle ragioni dell'addio, che potrebbero anche non essere strettamente professionali. Le responsabilità di Chiang saranno temporaneamente distribuite tra altri dirigenti della divisione Xbox . Secondo quanto riferito nel messaggio di Sharma allo staff, ulteriori informazioni verranno condivise una volta finalizzati i prossimi piani organizzativi.

La notizia è stata comunicata internamente ai dipendenti attraverso un breve messaggio firmato dalla CEO di Xbox, Asha Sharma. "Helen Chiang lascia Microsoft oggi. Le sono grata per i suoi anni di servizio e le auguro il meglio per il futuro", si legge nella nota ottenuta da The Verge.

Un ruolo creato appositamente per il grande reset di Xbox di Asha Sharma

Le dimissioni sorprendono soprattutto per la tempistica. Chiang lavorava in Microsoft da oltre vent'anni e prima della promozione aveva guidato con successo Mojang e il franchise di Minecraft. In passato aveva inoltre ricoperto diversi ruoli di leadership all'interno dell'ecosistema Xbox.

Helen Chiang

Quando annunciò la sua nomina a luglio, Sharma aveva definito la posizione di COO una novità assoluta per l'organizzazione. Il ruolo era stato creato nell'ambito del cosiddetto "reset" di Xbox e prevedeva responsabilità dirette sull'intero business della divisione, con supervisione di contenuti, hardware, piattaforma e servizi.

In quell'occasione, la dirigente aveva spiegato che Chiang avrebbe avuto il compito di unificare le varie attività di Xbox sotto un unico modello operativo, favorendo decisioni di investimento più chiare e una maggiore responsabilizzazione sui risultati ottenuti. La COO riportava direttamente ad Asha Sharma e rappresentava una delle figure chiave della nuova struttura organizzativa.

Al momento, non è chiaro se la posizione verrà mantenuta anche in futuro, anche se il riferimento a una futura comunicazione sulla leadership operativa sembra suggerire che Microsoft non abbia intenzione di abbandonare il ruolo dopo l'uscita di Chiang.

Interpellata da The Verge, Microsoft ha confermato la separazione, ma non ha voluto commentare le circostanze in cui è avvenuta. "Non discutiamo questioni relative al personale", ha dichiarato Kari Perez, vicepresidente della comunicazione di Xbox. "Siamo grati per gli anni di servizio di Helen e le auguriamo il meglio".