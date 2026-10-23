Netflix avrebbe offerto $500 milioni per adattare le serie Xbox, ma Microsoft vuole molto di più

Il nodo principale della questione sarebbe l'esclusiva allargata a tutti i franchise in possesso di Xbox, che in effetti sono molti, motivo per il quale la richiesta di Microsoft sarebbe stratosferica e considerata eccessiva dalla stessa Netflix, che si sarebbe temporaneamente ritirata dagli accordi.

Questo è quanto viene riportato in queste ore da Matthew Belloni su Puck News, fonte considerata piuttosto affidabile per quanto riguarda l'ambito cinematografico e dell'intrattenimento video, ma ovviamente da prendere come una voce di corridoio.

Sembra esserci una trattativa in corso fra Netflix e Microsoft per l'adattamento delle proprietà intellettuali di Xbox in serie TV e film : secondo un'indiscrezione sembra che la piattaforma abbia offerto 500 milioni di dollari per l'esclusiva delle operazioni, ma Microsoft avrebbe respinto la proposta chiedendo molto di più, ovvero circa 800 milioni di dollari.

Proposta e controproposta da KO

Netflix sta già lavorando al film di Gears of War e alla serie animata basata su Diablo, ma l'intenzione della compagnia, evidentemente, era tentare di espandere gli accordi fino a comprendere tutte le proprietà intellettuali di Xbox, con la possibilità di creare film e serie TV su queste in esclusiva.

I loghi di Xbox e Netflix

Per chiudere l'operazione, Netflix avrebbe offerto 500 milioni di dollari, in base a quanto riferito da Puck News, una cifra notevole ma giudicata non ancora sufficiente da Microsoft, che avrebbe rilanciato con una controproposta impressionante.

Alla richiesta di 800 milioni di dollari pare che Netflix si sia ritirata dall'accordo, cosa che effettivamente può essere comprensibile vista la vertiginosa cifra richiesta.

Interpellate sulla questione, Netflix si è rifiutata di commentare mentre Xbox avrebbe riferito semplicemente che le sue proprietà intellettuali stanno registrando un interesse più alto che mai e di stare ancora considerando Netflix come potenziale partner per ulteriori operazioni di traduzione di videogiochi in diversi media.

Secondo quanto riferito da Belloni, sembra che Xbox stia ora puntando a "stipulare accordi più piccoli ma con più partner", dividendo così il portfolio di titoli fra vari possibili produttori. Si tratterebbe di una prosecuzione della politica attuale, in effetti.

Come abbiamo visto, la serie TV di Fallout prosegue la produzione presso Amazon Prima Video, il film di Call of Duty è in lavorazione presso Paramount, il seguito di Un Film Minecraft è affidato a Warner Bros mentre Netflix è impegnata sui suddetti film di Gears of War e serie di Diablo, per dirne alcuni.

A questo proposito, Xbox ha recentemente annunciato una nuova divisione specializzata proprio nella gestione del portfolio delle IP nelle varie operazioni trans-media, chiamata Xbox XP.