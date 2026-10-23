Acquista The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake su eShop e risparmia con le gift card Instant Gaming

Le prime tirature di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake in versione fisica includono una copertina laminata speciale, un dettaglio che potrebbe conquistare soprattutto collezionisti e appassionati. La disponibilità di queste edizioni, però, può variare spesso da un rivenditore all'altro e non è sempre facile trovare la versione desiderata . Per correttezza specifichiamo che al momento alcune copie fisiche risultano ancora reperibili, ma se preferisci puntare sul digitale c'è un modo per risparmiare sull'acquisto tramite Nintendo eShop: utilizzare le gift card Nintendo scontate di Instant Gaming , così da spendere meno per ottenere il gioco in formato digitale.

Grafica rinnovata e altri miglioramenti

Si tratta del remake di Ocarina of Time, questa volta con una grafica completamente rinnovata, seppur con una struttura di gioco inalterata, insieme al level design. A cambiare è la telecamera che, se in passato era fissa alle spalle di Link, stavolta è liberamente ruotabile. Anche l'interfaccia è più intuitiva, mentre adesso il Borgo di Hyrule diventa una cittadina vera e propria da esplorare nella sua interezza.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ovviamente, ora la scelta spetta a te: se preferisci avere il gioco in versione fisica, magari proprio con la copertina laminata speciale, oppure puntare direttamente sul digitale per risparmiare. Noi continueremo a tenerti aggiornato su eventuali novità e offerte interessanti.