Acquista The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake su eShop e risparmia con le gift card Instant Gaming

Le prime tirature di The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake in versione fisica includono una copertina laminata speciale, un dettaglio che potrebbe conquistare soprattutto collezionisti e appassionati. La disponibilità di queste edizioni, però, può variare spesso da un rivenditore all'altro e non è sempre facile trovare la versione desiderata. Per correttezza specifichiamo che al momento alcune copie fisiche risultano ancora reperibili, ma se preferisci puntare sul digitale c'è un modo per risparmiare sull'acquisto tramite Nintendo eShop: utilizzare le gift card Nintendo scontate di Instant Gaming, così da spendere meno per ottenere il gioco in formato digitale.
Su Nintendo eShop, il gioco costa attualmente 59,99 €. Acquistando quattro gift card da 15 € su Instant Gaming, al prezzo scontato di 13,89 € ciascuna, potrai ottenere 60 € di credito spendendo 55,56 €. In questo modo, risparmierai 4,43 € rispetto al prezzo ufficiale in digitale e ben 14,43 € rispetto all'edizione fisica, venduta a 69,99 €. Puoi acquistare le gift card tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Grafica rinnovata e altri miglioramenti
Si tratta del remake di Ocarina of Time, questa volta con una grafica completamente rinnovata, seppur con una struttura di gioco inalterata, insieme al level design. A cambiare è la telecamera che, se in passato era fissa alle spalle di Link, stavolta è liberamente ruotabile. Anche l'interfaccia è più intuitiva, mentre adesso il Borgo di Hyrule diventa una cittadina vera e propria da esplorare nella sua interezza.
Ovviamente, ora la scelta spetta a te: se preferisci avere il gioco in versione fisica, magari proprio con la copertina laminata speciale, oppure puntare direttamente sul digitale per risparmiare. Noi continueremo a tenerti aggiornato su eventuali novità e offerte interessanti.