Dispatch ottiene un grosso update gratis con nuovi contenuti, annunciata la versione mobile

AdHoc Studio ha un paio di novità molto interessanti da annunciare su Dispatch, l'avventura narrativa con elementi strategici incentrata su super-eroi e lavoro di ufficio: il gioco arriverà presto anche su piattaforme mobile, e per celebrare questo annuncio in queste ore è stato pubblicato anche un grosso update gratis con nuovi contenuti su PC e console.

Dispatch arriverà dunque su iOS e Android il 9 dicembre e verrà distribuito come gioco "free to start": i primi quattro episodi potranno essere scaricati e giocati gratuitamente, mentre quelli successivi richiederanno l'acquisto con sblocco a 19,99$. Le pre-registrazioni saranno aperte nei prossimi giorni su App Store e Google Play.

Il gioco, comunica AdHoc, ha superato ormai cinque milioni di copie vendute su PC, PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Xbox Series X|S, nelle varie uscite iniziate con il primo lancio il 22 ottobre dell'anno scorso su PC e PS5, e le altre versioni a seguire nei mesi successivi.