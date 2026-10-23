Dispatch ottiene un grosso update gratis con nuovi contenuti, annunciata la versione mobile

AdHoc Studio ha un paio di novità molto interessanti da annunciare su Dispatch, l'avventura narrativa con elementi strategici incentrata su super-eroi e lavoro di ufficio: il gioco arriverà presto anche su piattaforme mobile, e per celebrare questo annuncio in queste ore è stato pubblicato anche un grosso update gratis con nuovi contenuti su PC e console.
Dispatch arriverà dunque su iOS e Android il 9 dicembre e verrà distribuito come gioco "free to start": i primi quattro episodi potranno essere scaricati e giocati gratuitamente, mentre quelli successivi richiederanno l'acquisto con sblocco a 19,99$. Le pre-registrazioni saranno aperte nei prossimi giorni su App Store e Google Play.
Il gioco, comunica AdHoc, ha superato ormai cinque milioni di copie vendute su PC, PS5, Nintendo Switch, Switch 2 e Xbox Series X|S, nelle varie uscite iniziate con il primo lancio il 22 ottobre dell'anno scorso su PC e PS5, e le altre versioni a seguire nei mesi successivi.
Le nuove modalità aggiunte
Per l'occasione, il team ha pubblicato anche un nuovo aggiornamento gratuito per la Deluxe Edition di Dispatch, che aggiunge la modalità con commento che aggiunge numerose informazioni sui retroscena della costruzione del gioco. Vari doppiatori e attori, oltre agli sviluppatori, raccontano diversi elementi dello sviluppo di Dispatch all'interno di oltre 16 ore di commento introdotte come sfondo all'azione del gioco, inclusi interventi di Aaron Paul, Laura Bailey ed Erin Yvette.
Viene aggiunta anche la modalità Storyboard, che consente ai giocatori di vivere l'intera esperienza di gioco attraverso disegni, storyboard e animazioni concettuali iniziali, per mostrare le idee da cui è partito il progetto.
Coloro che possiedono la versione standard possono acquistare la Deluxe con un upgrade da 10,99$, e accedere in questo modo anche all'aggiornamento distribuito oggi.