Helldivers 3 si farà solo se sarà molto diverso dal secondo capitolo, secondo Arrowhead

Realizzare Helldivers 3 avrebbe senso? Secondo Arrowhead, un sequel potrebbe arrivare solo se fosse davvero diverso dal secondo capitolo, per non vanificare lo slancio accumulato dal gioco attuale.

Helldivers 2 continua a raggiungere nuovi record di giocatori tra PC e console. Basti pensare che lo scorso agosto ha superato i 22,9 milioni di giocatori, un risultato raggiunto prima ancora del suo arrivo su PlayStation Plus Extra. Ebbene, gli sviluppatori hanno parlato di un possibile sequel e sembrano avere le idee ben chiare su un ipotetico Helldivers 3. Allo stato attuale, infatti, realizzare un terzo capitolo non avrebbe particolarmente senso: per giustificarne l'arrivo, le cose dovrebbero essere completamente diverse.

Helldivers 2 ha la priorità, per ora Johan Pilestedt, direttore creativo, ha spiegato le motivazioni in un'intervista a Rock Paper Shotgun. Secondo lui, un terzo capitolo della serie potrebbe essere realizzato solo se fosse molto diverso dal gioco attuale o se i giocatori smettessero semplicemente di giocarci. Al momento, il 95% dello staff continua a lavorare su Helldivers 2, mentre un "piccolo team" sarebbe impegnato in un altro progetto, di cui però non sono stati ancora svelati dettagli specifici. Secondo Pilestedt, se in passato molte aziende puntavano sui giochi live service per attirare milioni di giocatori, oggi il mercato è diventato molto più competitivo. Convincere le persone a passare da un gioco all'altro, infatti, non è semplice, soprattutto quando dedicano già parecchio tempo a un determinato titolo. Di conseguenza, ha più senso continuare a supportare Helldivers 2 e a mantenere vivo l'interesse della community piuttosto che ripartire da zero con un gioco simile, se non addirittura identico. Proprio per questo motivo, un eventuale sequel dovrebbe offrire un'esperienza abbastanza diversa da permettere ai due capitoli di coesistere senza farsi concorrenza. Helldivera 2 È bene precisare che la realizzazione di Helldivers 3 non è stata esclusa categoricamente. Tuttavia, secondo questa visione, un terzo capitolo dovrebbe essere giustificato da cambiamenti sostanziali e offrire qualcosa di realmente nuovo rispetto al gioco attuale. "Il settore è in preda al panico perché i vecchi trucchi dei giochi live-service non funzionano più. Il principale concorrente di un Helldivers 3 sarebbe proprio Helldivers 2. Ha senso realizzare un sequel vero e proprio solo se è talmente diverso da permettere ai due giochi di coesistere. Per ora, migliorare Helldivers 2 giorno dopo giorno ha molto più senso che sprecare lo slancio che ha acquisito."