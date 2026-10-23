Helldivers 3 si farà solo se sarà molto diverso dal secondo capitolo, secondo Arrowhead

Helldivers 2 continua a raggiungere nuovi record di giocatori tra PC e console. Basti pensare che lo scorso agosto ha superato i 22,9 milioni di giocatori, un risultato raggiunto prima ancora del suo arrivo su PlayStation Plus Extra. Ebbene, gli sviluppatori hanno parlato di un possibile sequel e sembrano avere le idee ben chiare su un ipotetico Helldivers 3. Allo stato attuale, infatti, realizzare un terzo capitolo non avrebbe particolarmente senso: per giustificarne l'arrivo, le cose dovrebbero essere completamente diverse.
Helldivers 2 ha la priorità, per ora
Johan Pilestedt, direttore creativo, ha spiegato le motivazioni in un'intervista a Rock Paper Shotgun. Secondo lui, un terzo capitolo della serie potrebbe essere realizzato solo se fosse molto diverso dal gioco attuale o se i giocatori smettessero semplicemente di giocarci. Al momento, il 95% dello staff continua a lavorare su Helldivers 2, mentre un "piccolo team" sarebbe impegnato in un altro progetto, di cui però non sono stati ancora svelati dettagli specifici.
Secondo Pilestedt, se in passato molte aziende puntavano sui giochi live service per attirare milioni di giocatori, oggi il mercato è diventato molto più competitivo. Convincere le persone a passare da un gioco all'altro, infatti, non è semplice, soprattutto quando dedicano già parecchio tempo a un determinato titolo. Di conseguenza, ha più senso continuare a supportare Helldivers 2 e a mantenere vivo l'interesse della community piuttosto che ripartire da zero con un gioco simile, se non addirittura identico. Proprio per questo motivo, un eventuale sequel dovrebbe offrire un'esperienza abbastanza diversa da permettere ai due capitoli di coesistere senza farsi concorrenza.
È bene precisare che la realizzazione di Helldivers 3 non è stata esclusa categoricamente. Tuttavia, secondo questa visione, un terzo capitolo dovrebbe essere giustificato da cambiamenti sostanziali e offrire qualcosa di realmente nuovo rispetto al gioco attuale.
"Il settore è in preda al panico perché i vecchi trucchi dei giochi live-service non funzionano più. Il principale concorrente di un Helldivers 3 sarebbe proprio Helldivers 2. Ha senso realizzare un sequel vero e proprio solo se è talmente diverso da permettere ai due giochi di coesistere. Per ora, migliorare Helldivers 2 giorno dopo giorno ha molto più senso che sprecare lo slancio che ha acquisito."
Le novità in arrivo
Al momento, Helldivers 2 può contare su una community solida e su un supporto costante, per cui realizzare un terzo capitolo troppo simile rischierebbe di dividere i giocatori. Insomma, per Arrowhead il principale rivale di Helldivers 3 sarebbe proprio Helldivers 2, quindi bisognerà capire quali strategie adotterà il team e quali novità ha in cantiere. Nel frattempo, gli sviluppatori hanno già svelato la roadmap dei contenuti in arrivo nei prossimi mesi.
L'aggiornamento 8.0, atteso per dicembre, dovrebbe essere piuttosto corposo e introdurre nuovi biomi, nemici e diverse tipologie di missioni, anche se per ora non sono stati condivisi ulteriori dettagli.
Una cosa è certa: è un live service che continua a funzionare bene, grazie a un sistema di combattimento appagante e personalizzabile e a un sistema di progressione intuitivo e soddisfacente. Come sempre, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Helldivers 2. E voi vorreste un sequel? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.