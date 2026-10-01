Il film di Helldivers è stato rimandato, ma conferma che la star di Reacher sarà uno dei protagonisti

Sony Pictures ha dato qualche aggiornamento sul film di Helldivers: uno è negativo e uno invece è positivo. Vediamo i dettagli.

Sony Pictures ha aggiornato la tabella di marcia dell'adattamento cinematografico di Helldivers, spostando l'uscita nelle sale al 2028 ma confermando ufficialmente la presenza della star di Reacher nel cast. L'adattamento cinematografico live-action di Helldivers si farà attendere più del previsto, ma si arricchisce di un interprete di primo piano per il cinema d'azione: Alan Ritchson. Attraverso un comunicato stampa diffuso il 30 settembre, Sony Pictures ha annunciato che la data di uscita della pellicola è stata rinviata dal 10 novembre 2027 al 9 giugno 2028.

Cast, produzione e cambi di rotta La regia del progetto resta saldamente nelle mani di Justin Lin, autore noto per aver diretto diversi capitoli del franchise di Fast & Furious. Il film sarà prodotto da Hutch Parker, da Asad Qizilbash per PlayStation Productions e dalla società Perfect Storm Entertainment dello stesso Lin. Alan Ritchson Secondo la descrizione fornita da Sony Pictures, la storia sarà incentrata su una "unità d'élite di soldati - noti come Helldiver - che deve combattere creature aliene che minacciano di distruggere il pianeta fittizio di Super Earth". Ritchson vestirà i panni di uno di questi combattenti, anche se non è ancora stato specificato se sarà il protagonista assoluto. La conferma del suo ingaggio trasforma in realtà le indiscrezioni trapelate all'inizio del mese tramite Deadline. Inoltre, il volto della pellicola avrebbe potuto essere molto diverso: originariamente era stato coinvolto Jason Momoa (Game of Thrones, Supergirl), il quale ha però abbandonato la produzione durante l'estate per motivazioni non rese note.