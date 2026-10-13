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Helldivers 2 espande il proprio arsenale con il nuovo Titolo di Guerra "Occhio Autorevole"

Helldivers 2 presto darà il benvenuto a nuove armi, stratagemmi e corazze pensate per gli amanti dei combattimenti a distanza grazie al Titolo di Guerra "Occhio Autorevole".

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   13/10/2026
Helldivers 2

Arrowhead Game Studios continua a potenziare l'arsenale dei difensori della Super Terra e della democrazia controllata con un nuovo Titolo di Guerra Premium in arrivo su Hellidvers 2 tra pochissimi giorni: Occhio Autorevole.

Il pacchetto sarà disponibile a partire dal 20 ottobre ed è dedicato ai tiratori scelti e al combattimento a lunga distanza. Introduce una serie di armi e Stratagemmi pensati per colpire con precisione chirurgica e portare una nuova ventata di aria fresca all'interno del meta. Oltre a nuove corazze mimetiche e contenuti cosmetici: del resto anche l'occhio vuole la sua parte. L'annuncio come da tradizione è stato accompagnato da un trailer che presenta le novità in arrivo, lo trovate qui sotto.

Armi, stratagemmi e nuove corazze per i tiratori scelti

Il cuore del nuovo Titolo di Guerra è il R-40 Occhio di falco, un fucile di precisione a ripetizione progettato per bilanciare stabilità e potenza. Utilizza proiettili perforanti e garantisce precisione a lungo raggio, diventando l'arma primaria ideale per chi preferisce eliminare i bersagli prima che si avvicinino.

Come arma di supporto arriva la P-44 Foschia, una pistola mitragliatrice compatta pensata per il combattimento ravvicinato. Leggera e versatile, permette di mantenere la mobilità quando il nemico supera la distanza di sicurezza. Per chi cerca potenza estrema, il Titolo di Guerra introduce l'AMW-20 Apex, un fucile antimateria alimentato da uno zaino-serbatoio e dotato di ricarica assistita. Non è certo un'arma discreta, ma la sua capacità perforante lo rende ideale contro i bersagli più corazzati.

Tra le novità troviamo anche il LAS-44 Nova, nuovo membro della serie LAS: un fucile a energia con munizioni infinite che spara un proiettile termico ad alta precisione dopo un breve ciclo di carica. Chiude il pacchetto il G-11 Triboli, una granata che disperde submunizioni a detonazione di prossimità, utili per rallentare e stordire i nemici prima di colpirli con armi a lunga distanza.

Il film di Helldivers è stato rimandato, ma conferma che la star di Reacher sarà uno dei protagonisti Il film di Helldivers è stato rimandato, ma conferma che la star di Reacher sarà uno dei protagonisti

Per i tiratori che operano nascosti nella natura, arriva la corazza Mimetica sceriffo SS-33, ispirata alle classiche tute ghillie ma arricchita da una rete a diffusione luminosa e fibre adattive. La passiva Manto statico riduce l'oscillazione dell'arma e il raggio di rilevamento quando si è accovacciati o proni, permettendo di confondersi con l'ambiente. Il pacchetto include anche mantelli abbinati, l'emote Proiezione balistica manuale e il nuovo titolo Tiratore scelto.

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