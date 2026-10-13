Le cuffie da gaming JBL Quantum 520 è in offerta su Amazon: acquistale al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming JBL Quantum 520: sconto attivo dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 88,75€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le JBL Quantum 520 sono cuffie da gaming wireless progettate per offrire un'esperienza audio immersiva, un collegamento stabile e un buon livello di comfort durante le sessioni di gioco. Il loro comparto sonoro si basa su driver dinamici in carbonio da 50 mm, che utilizzano uno speciale materiale di smorzamento per riprodurre i suoni con una resa pensata per accompagnare ogni momento della partita.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Uno dei punti di forza delle JBL Quantum 520 è la doppia connettività wireless. È possibile scegliere il collegamento a 2,4 GHz, indicato per giocare con una latenza ridotta, oppure utilizzare il Bluetooth 5.4 per passare più facilmente alle attività quotidiane e all'ascolto di contenuti.
Anche il microfono è progettato per le comunicazioni online: il modello unidirezionale da 6 mm adotta un pattern cardioide e una funzione di cancellazione del rumore, per favorire conversazioni chiare con i compagni di squadra. Infine, l'archetto in silicone e i cuscinetti in tessuto traspirante contribuiscono a garantire stabilità e comfort durante l'utilizzo prolungato.