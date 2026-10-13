0

Le cuffie da gaming JBL Quantum 520 è in offerta su Amazon: acquistale al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming JBL Quantum 520.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/10/2026
Cuffie JBL

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming JBL Quantum 520: sconto attivo dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 88,75€ (minimo storico). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le JBL Quantum 520 sono cuffie da gaming wireless progettate per offrire un'esperienza audio immersiva, un collegamento stabile e un buon livello di comfort durante le sessioni di gioco. Il loro comparto sonoro si basa su driver dinamici in carbonio da 50 mm, che utilizzano uno speciale materiale di smorzamento per riprodurre i suoni con una resa pensata per accompagnare ogni momento della partita.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Uno dei punti di forza delle JBL Quantum 520 è la doppia connettività wireless. È possibile scegliere il collegamento a 2,4 GHz, indicato per giocare con una latenza ridotta, oppure utilizzare il Bluetooth 5.4 per passare più facilmente alle attività quotidiane e all'ascolto di contenuti.

71W3Qb6Vkwl Ac Sl1500

Anche il microfono è progettato per le comunicazioni online: il modello unidirezionale da 6 mm adotta un pattern cardioide e una funzione di cancellazione del rumore, per favorire conversazioni chiare con i compagni di squadra. Infine, l'archetto in silicone e i cuscinetti in tessuto traspirante contribuiscono a garantire stabilità e comfort durante l'utilizzo prolungato.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie da gaming JBL Quantum 520 è in offerta su Amazon: acquistale al loro minimo storico