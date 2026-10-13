Le cuffie da gaming JBL Quantum 520 è in offerta su Amazon: acquistale al loro minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming JBL Quantum 520: sconto attivo dell'11% per un costo totale e finale d'acquisto di 88,75€ (minimo storico) . Puoi acquistarle direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul box qui sotto: Le JBL Quantum 520 sono cuffie da gaming wireless progettate per offrire un'esperienza audio immersiva, un collegamento stabile e un buon livello di comfort durante le sessioni di gioco. Il loro comparto sonoro si basa su driver dinamici in carbonio da 50 mm , che utilizzano uno speciale materiale di smorzamento per riprodurre i suoni con una resa pensata per accompagnare ogni momento della partita.

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Uno dei punti di forza delle JBL Quantum 520 è la doppia connettività wireless. È possibile scegliere il collegamento a 2,4 GHz, indicato per giocare con una latenza ridotta, oppure utilizzare il Bluetooth 5.4 per passare più facilmente alle attività quotidiane e all'ascolto di contenuti.

Anche il microfono è progettato per le comunicazioni online: il modello unidirezionale da 6 mm adotta un pattern cardioide e una funzione di cancellazione del rumore, per favorire conversazioni chiare con i compagni di squadra. Infine, l'archetto in silicone e i cuscinetti in tessuto traspirante contribuiscono a garantire stabilità e comfort durante l'utilizzo prolungato.