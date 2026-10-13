Nasce "Prima Pubblicazione": formazione e finanziamento per sviluppare videogiochi in Italia

Il programma prevede investimenti fino a 40.000 euro a progetto oltre alla formazione e alla presenza di tutor e mentor che seguono gli sviluppatori durante le varie fasi della creazione, suddivise nella fattispecie in tre momenti progressivi.

La compagnia Tambù S.r.l. in collaborazione con Svilupparty hanno annunciato "Prima Pubblicazione" , un programma rivolto agli sviluppatori indipendenti di videogiochi in Italia che punta a offrire formazione e finanziamento per la creazione di nuovi giochi.

Una grande occasione per un debutto

Prima Pubblicazione è promosso da Tambù e nasce dalla volontà di cercare di stimolare lo sviluppo di progetti indipendenti in Italia, fornendo un po' di guida e supporto per coloro che si trovano alle prime armi in questo segmento del mercato.

Una foto dallo Svilupparty

Il percorso prevede tre fasi: una prima incentrata sulla scelta del Minimum Viable Product, tra gennaio e maggio 2027, durante la quale gli 8 progetti selezionati ricevono formazione, consulenza e aiuto nella costruzione di un piano di produzione preciso.

La seconda fase è quella della creazione di un Vertical Slice, ovvero una demo che possa essere rappresentativa del prodotto finale: in questa fase fino a 4 progetti, scelti durante lo Svilupparty a maggio 2027, ricevono 5000 euro in attività produttive per arrivare all'apertura di una pagina Steam.

Infine, la Fase 3 è quella della Produzione vera e propria, tra gennaio e settembre 2028, che consente a un massimo di due progetti di ricevere 35.000€ ciascuno da investire in produzione, publishing e marketing, con l'obiettivo di lanciare il gioco su PC entro settembre 2028.

All'iniziativa possono partecipare tutti gli sviluppatori indipendenti italiani che siano persone fisiche, liberi professionisti, ditte individuali e società che abbiano almeno un videogioco destinato alla vendita su PC e console.

I progetti verranno valutati su vari criteri e la graduatoria verrà comunicata entro l'11 gennaio 2027, mentre la Fase 1 vera e propria avrà inizio dal 18 gennaio.

Questi sono gli appuntamenti previsti come webinar di presentazione iniziali:

La candidatura si può presentare online sul sito di Tambù Digital.