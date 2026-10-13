Nasce "Prima Pubblicazione": formazione e finanziamento per sviluppare videogiochi in Italia

La compagnia Tambù S.r.l. in collaborazione con Svilupparty hanno annunciato "Prima Pubblicazione", un programma rivolto agli sviluppatori indipendenti di videogiochi in Italia che punta a offrire formazione e finanziamento per la creazione di nuovi giochi.
Il programma prevede investimenti fino a 40.000 euro a progetto oltre alla formazione e alla presenza di tutor e mentor che seguono gli sviluppatori durante le varie fasi della creazione, suddivise nella fattispecie in tre momenti progressivi.
I progetti da candidare possono essere presentati dal 27 ottobre al 21 dicembre, con tre appuntamenti in diretta previsti su Discord nei prossimi giorni, che illustreranno il funzionamento del programma attraverso webinar. Da questi emergeranno 8 progetti selezionati.
Una grande occasione per un debutto
Prima Pubblicazione è promosso da Tambù e nasce dalla volontà di cercare di stimolare lo sviluppo di progetti indipendenti in Italia, fornendo un po' di guida e supporto per coloro che si trovano alle prime armi in questo segmento del mercato.
Il percorso prevede tre fasi: una prima incentrata sulla scelta del Minimum Viable Product, tra gennaio e maggio 2027, durante la quale gli 8 progetti selezionati ricevono formazione, consulenza e aiuto nella costruzione di un piano di produzione preciso.
La seconda fase è quella della creazione di un Vertical Slice, ovvero una demo che possa essere rappresentativa del prodotto finale: in questa fase fino a 4 progetti, scelti durante lo Svilupparty a maggio 2027, ricevono 5000 euro in attività produttive per arrivare all'apertura di una pagina Steam.
Infine, la Fase 3 è quella della Produzione vera e propria, tra gennaio e settembre 2028, che consente a un massimo di due progetti di ricevere 35.000€ ciascuno da investire in produzione, publishing e marketing, con l'obiettivo di lanciare il gioco su PC entro settembre 2028.
All'iniziativa possono partecipare tutti gli sviluppatori indipendenti italiani che siano persone fisiche, liberi professionisti, ditte individuali e società che abbiano almeno un videogioco destinato alla vendita su PC e console.
I progetti verranno valutati su vari criteri e la graduatoria verrà comunicata entro l'11 gennaio 2027, mentre la Fase 1 vera e propria avrà inizio dal 18 gennaio.
Questi sono gli appuntamenti previsti come webinar di presentazione iniziali:
- martedì 27 ottobre 2026 ore 16, server Discord di IIDEA
- mercoledì 28 ottobre ore 16, server Discord di IPID - SVILUPPARTY
- giovedì 29 ottobre ore 16, server Discord di TAMBÙ
La candidatura si può presentare online sul sito di Tambù Digital.