Ben Affleck: “Dopo il successo sono rimasto a casa tre anni a giocare a StarCraft”

Ben Affleck ha raccontato che i suoi primi anni di celebrità sono stati segnati da una lunga reclusione domestica davanti a StarCraft. L'attore, noto tra l'altro per i ruoli di Batman e Will Hunting, lo ha raccontato a Josh Horowitz nel podcast Happy Sad Confused, dove gli è stato chiesto quale fosse il suo videogioco preferito di sempre, o meglio quello che gli aveva "risucchiato più vita".

Affleck ha definito la domanda difficile, ma la risposta è arrivata senza troppi giri di parole: StarCraft. "Ero appena diventato famoso e per tre anni non ho fatto altro che stare a casa a giocare a StarCraft", ha ricordato.