Gli sviluppatori di RimWorld stanno preparando qualcosa di nuovo, ma dovremo aspettare ancora

Ludeon Studios ha infatti illustrato i dettagli dell'aggiornamento, spiegando che RimWorld è passato da Unity a Waylith , un motore sviluppato interamente dal team. Per l'occasione, è stato inoltre annunciato un nuovo gioco basato sulla stessa tecnologia , anche se potrebbe volerci ancora parecchio tempo prima di saperne di più.

Sono trascorsi 13 anni dall'arrivo di RimWorld in accesso anticipato, il gestionale procedurale basato sulla gestione di un gruppo di coloni su un pianeta sconosciuto. Ebbene, gli sviluppatori hanno annunciato diverse novità con l'aggiornamento 1.7, tra cui il trasferimento dell'intero gioco a un nuovo motore , il supporto alle mod e prestazioni migliorate.

Come anticipato, i miglioramenti di questa versione e del nuovo motore sono differenti, tra cui tempi di avvio più rapidi, generazione delle mappe più veloce e un'esperienza complessiva ancora più fluida . Secondo quanto riportato dal team, durante i test sono stati registrati miglioramenti delle prestazioni fino a 2,2 volte nelle fasi più avanzate del gioco. Anche i tempi di caricamento ne beneficiano: un modpack composto da 1.500 mod, ad esempio, passa da 14 a 6 minuti. Chiaramente si tratta di statistiche che possono variare in base al PC e alle specifiche, quindi sono indicative.

I salvataggi della versione stabile verranno caricati automaticamente nella build 1.7, senza bisogno di alcun intervento. Allo stesso modo, sarà possibile utilizzare i salvataggi della versione 1.7 anche tornando alla 1.6 . Lo stesso vale per le mod, compatibili con entrambe le versioni, anche se alcune potrebbero essere contrassegnate in giallo perché considerate "potenzialmente non supportate". Il team avverte, inoltre, che i PC con più di 10 anni potrebbero riscontrare difficoltà nell'eseguire la versione 1.7.

Prima di tutto, il passaggio di RimWorld al motore proprietario Waylith non comporta cambiamenti sul piano del gameplay: l'esperienza di gioco e l'aspetto rimangono invariati, ma le prestazioni migliorano da 2 a 4 volte , a detta del team. Le novità sono incluse nell'aggiornamento 1.7, già disponibile in versione beta e può essere provato in anteprima. Per farlo, dovrete aprire la libreria di Steam e fare clic con il tasto destro su RimWorld, selezionare "Proprietà", andare sulla scheda "Beta" e scegliere il ramo "unstable". Se il gioco non dovesse avviarsi automaticamente, vi suggeriamo di riavviare Steam. Ovviamente, potrebbero essere presenti alcuni bug, dal momento che non si tratta ancora della versione stabile . Quest'ultima, infatti, rimane la 1.6.

Un nuovo gioco in sviluppo

A sorpresa, il team ha annunciato di star preparando "qualcosa di nuovo", sebbene i dettagli siano ancora scarsi. "RimWorld non è l'unico gioco su Waylith. Stiamo lavorando a qualcosa di nuovo! Potrebbe volerci ancora un po' di tempo prima di poter condividere ulteriori dettagli, ma non abbiamo resistito alla tentazione di darvi questa anticipazione", ha scritto su Steam. "Nel frattempo, godetevi i fotogrammi extra con Waylith. E grazie per essere una community fantastica".

Considerato il successo riscosso da RimWorld, l'annuncio di un nuovo progetto suscita sicuramente curiosità. Il gestionale offre un'esperienza potenzialmente infinita, divertente e con un livello di difficoltà che si adatta alla nostra esperienza, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. Forse richiede una pazienza e una dedizione non alla portata di tutti, ma è sicuramente un titolo stimolante e originale.

RimWorld

A questo si aggiunge il costante supporto ricevuto nel corso degli anni, con aggiornamenti che hanno contribuito a mantenere vivo l'interesse della community. Per questo motivo, anche i prossimi progetti di Ludeon Studios meritano attenzione. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli, nella speranza di non dover aspettare troppo a lungo. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di RimWorld.