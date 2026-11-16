Shigeru Miyamoto riceverà il primo Legend Award ai D.I.C.E. Awards

"Siamo profondamente onorati ed entusiasti di poter consegnare questo riconoscimento al signor Miyamoto in occasione della trentesima edizione dei D.I.C.E. Awards", ha concluso la presidente Scavio.

"Shigeru Miyamoto è universalmente riconosciuto come una delle figure più rispettate e influenti dell'industria videoludica e non solo", ha dichiarato Meggan Scavio, presidente dell'AIAS. "Riteniamo che incarni perfettamente lo spirito del nostro primo Legend Award, grazie alla portata della sua influenza e al segno che ha lasciato."

Il Legend Award nasce per celebrare le personalità che, attraverso la propria visione creativa e il contributo all'industria, hanno ridefinito in maniera duratura il mondo dell'intrattenimento interattivo. Si tratta dunque di un premio esclusivo, destinato a essere assegnato non più di una volta ogni dieci anni , con l'obiettivo di rendere omaggio a figure il cui impatto ha superato i confini del settore videoludico, influenzando anche altri ambiti dell'intrattenimento.

Una carriera leggendaria

La carriera di Shigeru Miyamoto in Nintendo è iniziata nel 1977, dopo il conseguimento della laurea in Industrial Design presso il Kanazawa College of Art. Inizialmente assunto come artista e designer, Miyamoto si è trovato presto a lavorare su un progetto destinato a cambiare la storia dell'azienda e dell'intero settore: Donkey Kong.

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Pubblicato nelle sale giochi nel 1981, il titolo rappresentò una svolta per Nintendo, introducendo personaggi riconoscibili, una struttura narrativa essenziale e un gameplay costruito attorno a salti e ostacoli. Fu inoltre la prima apparizione di Jumpman, il personaggio che sarebbe diventato successivamente Mario.

Da quel momento, Miyamoto ha contribuito alla nascita di alcune delle proprietà intellettuali più importanti nella storia dei videogiochi: nel 1985 arrivò Super Mario Bros., destinato a diventare uno dei simboli dell'intrattenimento videoludico, mentre nel 1986 debuttò The Legend of Zelda, una serie che ha contribuito a ridefinire il genere action adventure.

Il suo contributo non si è tuttavia limitato a queste due celebri saghe: l'autore ha partecipato allo sviluppo di produzioni come Star Fox, Super Mario 64 e Nintendogs, oltre ad aver ricoperto ruoli di produzione in franchise quali Kirby e Pokémon. Nel 2001 ha inoltre dato vita a Pikmin, una serie caratterizzata da meccaniche strategiche originali e da una particolare attenzione per la natura e l'esplorazione.