Cosa giocherete questo weekend? Call of Duty: Modern Warfare 4 o Final Fantasy Resonance

Il fine settimana è finalmente arrivato e, con lui, qualche ora di meritato relax da trascorrere davanti allo schermo. Che abbiate intenzione di tuffarvi in una delle novità appena arrivate sul mercato, recuperare qualche titolo rimasto in sospeso o riunirvi online con gli amici, le occasioni per giocare non mancano di certo. E quindi, come ogni sabato, vi chiediamo: cosa giocherete questo weekend?

Le novità dell'ultima settimana

Tra i protagonisti assoluti della settimana troviamo senza dubbio Call of Duty: Modern Warfare 4. Sviluppato da Infinity Ward, il nuovo capitolo della celebre serie Activision conclude la saga reboot di Modern Warfare con una campagna sposta l'asse del conflitto globale sulla penisola coreana. La trama segue l'escalation causata da un'invasione su larga scala della Corea del Sud, mescolando tensioni politiche e operazioni segrete. Uno dei protagonisti principali è il giovane soldato sudcoreano Park, mentre torna anche Captain Price, che opera ormai al di fuori delle istituzioni in una missione personale di vendetta. La storia si sviluppa tra Corea, New York, Parigi e Mumbai. Non manca ovviamente una ricca componente online, tra modalità Multiplayer tradizionali e l'esperienza extraction shooter di DMZ: se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 4.

Cambio totale di atmosfera con Final Fantasy Resonance. Non è un episodio principale della saga, bensì una reinterpretazione in HD-2D del titolo mobile Final Fantasy Brave Exvius. Il gioco ricostruisce completamente la storia originale, proponendo una trama classica incentrata sui Cristalli e un viaggio ricco di eroi, misteri e battaglie strategiche. La vicenda segue Rain, Lasswell e Fina attraverso regni e minacce oscure, con un sistema di combattimento basato sulla rottura delle difese nemiche e sulle potenti tecniche Resonance. A impreziosire l'avventura ci saranno anche le Vision, echi di personaggi leggendari della serie Final Fantasy - tra cui Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce - pronti a intervenire con abilità uniche. Il risultato è un JRPG sorprendentemente solido, caratterizzato da una storia coinvolgente, personaggi ben scritti e un sistema di combattimento tanto accessibile e immediato, quanto profondo e appagante. Non manca qualche difetto, ad esempio l'assenza della localizzazione italiana potrebbe far storcere il naso a molti, ma come spiegato nella nostra recensione di Final Fantasy Resonance, si tratta di una delle produzioni di Square Enix più riuscite degli ultimi anni.

Altra grande novità di questa settimana è Nintendo Switch Sports Resort, la nuova versione della "simulazione" di sport di Nintendo, che riporta i giocatori sull'Isola di Wuhu, che può essere esplorata liberamente tramite skateboard, moto d'acqua e idrovolante. Include 12 discipline sportive. Tornano attività come tennis, bowling, basket e golf, mentre debuttano boxe, tiro con l'arco e tennis tavolo. La novità più curiosa è la "Lotta di pollici", pensata per sfruttare le peculiarità dei Joy-Con 2. È il titolo perfetto per giocare assieme ai familiari davanti alla TV o per organizzare qualche serata spensierata con gli amici, anche tramite multiplayer online. Chi invece vuole mettersi alla prova, può cimentarsi nella Lega Pro, la modalità online che vi permette di confrontarvi con giocatori da ogni parte del mondo. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Nintendo Switch Sports Resort.

Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.