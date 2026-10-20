Anche per questo Nintendo Switch Sports Resort rappresenta una sfida ancora più intrigante e complessa. Siamo di fronte a una produzione finalmente in grado di reggersi in piedi da sola? Si tratta di un titolo che può offrire un intrattenimento meno effimero? Può regalare del sano divertimento, ora che il semplice agitare un controller di fronte allo schermo non genera quell'effetto sorpresa di cui si è alimentato il lontanissimo genitore?

Con Nintendo Switch Sports l'approccio della saga è lievemente cambiato. Finiti i tempi dell'exergaming e della Nintendo Difference, almeno in termini di marketing e comunicazione, il gioco è diventato l'ennesimo party game pensato per sfruttare le specificità dei Joy-Con, in un contesto che, nel frattempo, aveva visto scemare e non poco l'entusiasmo attorno ai controlli di movimento.

A metà strada tra la demo tecnica e il party game, da Wii Sports derivarono altri due giochi sostenuti da esigenze e finalità simili: Wii Sports Resort , a cui venne affidato il compito di dimostrare le potenzialità del Motion Plus, e Wii Sports Club , vero e proprio remake del capitolo originario, che tentava di arricchire la formula con nuove meccaniche rese possibili dall'interazione tramite il GamePad.

Tanto per cominciare, i diretti concorrenti, mossi dalle promesse di incassi milionari, proposero le loro alternative, una sequela di titoli che sfruttavano le potenzialità di Kinect e PlayStation Move. Secondariamente, il videogioco, sospinto dal rinascente concetto di exergaming, termine già coniato ai tempi di Dance Dance Revolution e oggi largamente caduto in disuso, si insinuò in luoghi, istituzioni e strati sociali prima inaccessibili.

Wii Sports ha rivoluzionato l'industria videoludica. Venduto in bundle insieme alla bianca console della Grande N, con il suo sistema di controllo estremamente intuitivo e immediato ha rappresentato per molti il primo vero contatto con i videogiochi. Per altrettanti è stato anche l'ultimo, non c'è dubbio, ma il suo impatto mediatico produsse innumerevoli conseguenze.

Il ritorno dei grandi classici

Rispetto al diretto predecessore, sulla carta è cambiato ben poco. Nintendo Switch Sports Resort non propone una progressione scandita attraverso missioni e obiettivi da completare uno dopo l'altro, né uno scenario open world da esplorare in lungo e in largo, dove prendere parte alle varie discipline o incappare in sbloccabili da ottenere. All'avvio del software, ad attendervi ci sarà il più classico dei menù da cui selezionare i vari sport o le modalità disponibili.



Ciò non toglie che non manchino novità, tutt'altro. In linea generale, Nintendo Switch Sports Resort tenta un approccio più trasversale. Resta ancorato alla sua natura di party game immediato, votato a un divertimento marcatamente più effimero rispetto ad altre produzioni della Grande N. In questo capitolo il gameplay è più sfaccettato che mai e gli sviluppatori hanno introdotto tutta una serie di incentivi e ricompense per tenere alto l'interesse del videogiocatore solitario.

Il numero totale di discipline disponibili pareggia il record di Wii Sports Resort: dodici in tutto. Alcune sono inedite, ma la maggior parte è rappresentata da graditi ritorni graziati da opportuni aggiornamenti.

Nel menù principale è disponibile anche la voce Riscaldamento, che consiste in una simulazione del salto con la corda

Il Bowling non manca nemmeno questa volta. Il sistema di controllo basato sull'utilizzo di un singolo Joy-Con si dimostra intuitivo e preciso, consentendo ai più esperti di esibirsi in efficaci colpi a effetto con cui inanellare gli strike. Torna anche in questo caso la divertente variante 100 Birilli, che moltiplica all'inverosimile il numero di bersagli da abbattere a ogni tiro concesso.

Tennis è un altro evergreen che segna nuovamente la sua presenza. Come in passato, in solitaria, con un singolo Joy-Con si controllano entrambi i giocatori presenti nella propria parte di campo e la traiettoria della palla non dipende dalla torsione del braccio o del polso, ma dal tempismo dell'impatto. Nintendo, insomma, ancora una volta ha preferito l'immediatezza a un sistema di controllo più puntuale. Non è una scelta che ci sentiamo di biasimare più del dovuto, ma dopo tanti anni passati sul campo da tennis, il tutto inizia a risultare fin troppo limitato e guidato. Per dare nuovo vigore alla disciplina, sarebbe bastato introdurre una modalità alternativa in cui controllare direttamente l'avatar tramite lo stick. Purtroppo, oltre alla partita classica, potrete al massimo selezionare una variante ideale per i neofiti, in cui la palla ha dimensioni più generose e si muove lentamente.



Tennis è la disciplina che, capitolo dopo capitolo, si è meno modificata rispetto all'originale

Tiro con l'arco, dal canto suo, regala grandi soddisfazioni, soprattutto quando il livello di difficoltà si alza. Utilizzando entrambi i controller, si deve mimare grossomodo il gesto di tendere la corda, per poi scoccare effettivamente la freccia. La distanza dal bersaglio, il vento e il mirino, che rende solo l'idea della potenziale zona d'impatto, sono tutte incognite che rendono ogni partita meno prevedibile di quanto ci si potrebbe aspettare. La modalità alternativa, che divide il bersaglio in tante zone quanti sono i partecipanti, siano essi controllati da altri giocatori o dalla CPU, si rivela una piacevole variante.

Direttamente da Wii Sports Resort torna anche il Tennistavolo. A influenzare la traiettoria della pallina non è solo il tempismo con cui viene colpita, ma anche la rotazione del polso che stringe il Joy-Con. L'abilità del giocatore risulta così particolarmente determinante sull'andamento della partita, a tutto vantaggio della profondità del minigioco. Anche la sua variante, che vi richiederà di colpire quante più lattine possibile entro il tempo limite, risulta piacevole e si configura come un addestramento interattivo utile per padroneggiare meglio le dinamiche del gameplay. Di tutto il pacchetto, tennistavolo è certamente tra le discipline più riuscite proprio perché facile da comprendere, ma più complessa da padroneggiare a dovere.



Tennistavolo è sicuramente lo sport con il gameplay più raffinato di tutto il pacchetto, consentendo di mettere a segno colpi dotati di effetti al limite del possibile

Altro classico immancabile, la Boxe. A ben vedere, si tratta del minigioco che nel corso degli episodi ha conosciuto la minor evoluzione. Ancora una volta, stringendo un Joy-Con in ciascuna mano, si tratterà semplicemente di mimare ganci, jab e uppercut nel tentativo di mandare al tappeto l'avversario. Spostando in alto o in basso i controller si possono direzionare i colpi nelle varie parti del corpo o proteggere quelle del proprio avatar. Inclinando il busto, invece, si può tentare di schivare le offensive della controparte. Purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, la boxe è la disciplina votata più di tutte al caos. Sebbene per alcuni colpi sia previsto un ridotto cooldown, lasciarsi andare alla frenesia dei pugni menati all'aria non è solo inevitabilmente divertente, ma per certi versi estremamente più efficace del tentare un approccio tattico. Soprattutto contro altri giocatori in carne e ossa, preparatevi a carneficine indiscriminate. Sul breve periodo è divertente, ma sul lungo periodo questo sport perde buona parte del suo fascino.

Anche in Pallavolo l'immediatezza mortifica in parte un minigioco che, altrimenti, avrebbe potuto essere ben più interessante e soddisfacente. Il gameplay non si è scostato di un millimetro da quello già visto all'opera in Nintendo Switch Sports. Bagher, alzata e schiacciata vengono eseguiti mimando i relativi gesti, mentre il movimento dell'avatar è completamente automatico. La potenza dell'attacco aumenta quanto più le tre fasi vengono eseguite con il giusto tempismo. Solo il muro, in difesa, permette un blando controllo del giocatore, dando un minimo di brio al tutto. Di tutti i minigiochi, ad ogni modo, questo è quello che esalta maggiormente il gioco di squadra in multiplayer. Quando la coordinazione tra i due partecipanti permette schiacciate poderose, la soddisfazione è innegabile.



Pallavolo è comunque divertente in multiplayer, ma una modalità con il movimento libero dei giocatori ce la meritiamo

Golf, dal canto suo, si rivela nuovamente una delle discipline più riuscite dell'intero pacchetto. Già soddisfacente ai tempi di Nintendo Wii, ripropone una simulazione accessibile ma non per questo superficiale, mettendo tra l'altro a disposizione più di 25 buche. Non sono previste modalità alternative in questo caso, ma sarà certamente uno dei minigiochi con cui passerete più tempo.

Se il Golf rappresenta l'eccellenza, il Basket è invece la disciplina meno riuscita e divertente di tutto Nintendo Switch Sports Resort. L'avanzamento dei giocatori nella metà campo delle partite 2v2 è infatti sostanzialmente lasciato al quasi totale controllo della CPU. La scelta di design rende la disciplina poco complicata e facilmente gestibile con un solo Joy-Con. Di contro, ogni incontro finisce per assomigliarsi fin troppo, con pochi gesti ripetuti e un gameplay che premia più il rispetto di determinate tempistiche che la reale lettura dell'azione. Paradossalmente, molto meglio la gara da tre punti. Anch'essa limitatissima sul fronte dell'interazione, quantomeno propone una sfida più stuzzicante e racchiusa in un lasso di tempo coerente con il gameplay proposto.