Nintendo eShop, le offerte di fine ottobre, da Cyberpunk 2077 a Red Dead Redemption

Dalla ricca esperienza futuristica della Ultimate Edition di Cyberpunk 2077 all'open world ampio e selvaggio di Red Dead Redemption, dalle atmosfere magiche e inquietanti di South of Midnight agli stuzzicanti enigmi di Blue Prince, ecco i nostri consigli per gli acquisti.

Su Nintendo eShop ci sono tante nuove offerte sui giochi per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 , nella maggior parte dei casi disponibili al prezzo più basso di sempre per quanto concerne la piattaforma digitale di Nintendo. Ecco quali sono gli sconti da non perdere.

A bordo dell'astronave Von Braun, invasa da mutanti e robot impazziti dopo il ritorno di SHODAN, l'intelligenza artificiale già protagonista del primo capitolo, dovremo cercare di sopravvivere esplorando ambienti claustrofobici, ricostruendo gli eventi e affrontando nemici sempre più pericolosi. E se volete recuperare anche il remake dell'originale System Shock , potete farlo per 23,99€ anziché 39,99€, sempre fino al 26 ottobre.

Realizzato dagli esperti di Nightdive Studios, System Shock 2: 25th Anniversary Remaster riporta in auge uno dei capisaldi degli immersive sim, e cioè il capolavoro del 1999 diretto da Ken Levine e sviluppato da Irrational Games in collaborazione con Looking Glass Studios: fino al 26 ottobre il gioco può essere vostro a 15,39€ anziché 27,99€, con uno sconto del 45%.

Catapultati fra le strade di una Cracovia devastata da una pandemia che ha quasi sterminato l'umanità, dovremo controllare una viaggiatrice che viene mandata indietro nel tempo con il compito di estrarre le coscienze di persone ritenute fondamentali per la salvezza del mondo, nell'ambito di un gameplay che miscela la claustrofobia di Dead Space e l'impostazione action di Resident Evil 4 .

L'esperienza confezionata da CD Projekt RED ha bisogno ormai di ben poche presentazioni, e la conversione per la console ibrida Nintendo sfrutta appieno le capacità della piattaforma , utilizzando il DLSS per portare sullo schermo una rappresentazione fedele di Night City e dei suoi tantissimi personaggi, con due differenti modalità grafiche per giocare davanti al televisore o in portabilità.

Il tema del futuro distopico, violento e oscuro accomuna diverse fra le produzioni videoludiche di maggior successo in assoluto ed è ben rappresentato anche nelle nuove promozioni del Nintendo eShop, vista la presenza di titoli come Cyberpunk 2077 e Cronos: The New Dawn, che dipingono mondi violenti e talvolta sull'orlo della distruzione.

Le diverse declinazioni dell'avventura

Tra le migliori offerte attualmente disponibili su Nintendo eShop ci sono anche diverse avventure di vario genere, capaci di portare sullo schermo scenari suggestivi, atmosfere inusuali e sorprendenti, formule basate sulla risoluzione degli enigmi e persino esperienze in cui ci si mette al comando di piccoli ma irresistibili animali.

Red Dead Redemption

Che si tratti di Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, Red Dead Redemption si riconferma un'avventura di grande spessore, un vero e proprio classico che ci accompagna in ciò che resta del selvaggio west per narrare la drammatica storia di John Marston: un ex fuorilegge costretto dai federali a dare la caccia ai suoi vecchi compagni della banda di Dutch van der Linde.

John Marston in Red Dead Redemption

In offerta esattamente a metà prezzo, 24,99€ anziché 49,99€ fino al 16 novembre, il titolo di Rockstar Games può contare su una grande atmosfera western, paesaggi suggestivi e un open world che mostra inevitabilmente i segni del tempo ma è ancora pronto a premiarci con missioni secondarie, segreti, taglie, collezionabili e minigiochi. Nel pacchetto è inoltre inclusa l'avvincente espansione Undead Nightmare, con le sue orde di zombie.

Qui trovate la recensione di Red Dead Redemption.

South of Midnight

Disponibile fino al 2 novembre a 27,99€ anziché 39,99€, con una riduzione pari al 30%, South of Midnight è un action adventure caratterizzato da un comparto artistico notevolissimo, che si ispira al folklore del sud degli Stati Uniti per catapultarci all'interno di sequenze piene di atmosfere gotiche e musica blues, personaggi bizzarri e scenari man mano più suggestivi.

Uno dei personaggi che incontreremo in South of Midnight

Protagonista del gioco è Hazel, una ragazza che nel mezzo di un evento drammatico scopre di essere una Tessitrice: una sorta di guardiana del destino capace di manipolare il tessuto della realtà. Sfruttando le sue nuove capacità, Hazel dovrà provare a salvare sua madre mentre si confronta con creature bizzarre e spaventose, divenute così a causa dell'odio e della paura delle persone. Ecco la recensione di South of Midnight.

Blue Prince

Blue Prince è un'avventura che mescola enigmi e meccaniche roguelite, ispirandosi al libro Maze: Solve the World's Most Challenging Puzzle di Christopher Manson. Frutto di otto anni di lavoro dell'artista Tonda Ros e del team Dogubomb, il gioco trasforma una misteriosa dimora in un intricato labirinto ricco di segreti, enigmi e storie da ricostruire.

Una delle stanze di Blue Prince

In offerta a 17,99€ anziché 29,99€ fino al 1 novembre, con uno sconto del 40%, Blue Prince ci chiede di esplorare la tenuta di Mount Holly alla ricerca di una stanza avvolta dal mistero, ma con un fattore da tenere in considerazione: ogni mattina la struttura della villa si "resetta", costringendoci a ricominciare le ricerche da capo, attraversando porte e scegliendo camere da collocare all'interno di una planimetria di cinque per nove caselle.

Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Blue Prince.

Stray

Sviluppato da BlueTwelve Studio, Stray racconta la storia di un gatto randagio che si ritrova intrappolato in una misteriosa città sotterranea abitata da robot. Così, in compagnia del piccolo drone intelligente B-12, il protagonista del gioco esplora lo scenario e ne scopre i segreti, nella speranza di individuare un modo per tornare alla sua colonia.

Il protagonista di Stray

Artisticamente delizioso, ricco di atmosfera e di stile, Stray privilegia la narrazione e propone un platforming accessibile, basato su salti contestuali tra appigli, semplici enigmi ambientali, inseguimenti e qualche sezione stealth. Pur senza sperimentare particolarmente, le meccaniche funzionano bene e dimostrano una notevole cura per un progetto d'esordio, che trovate in promozione a 16,79€ anziché 27,99€ fino al 25 ottobre.

Come? Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Allora date un'occhiata alla nostra recensione di Stray.