Un camion a tema Mass Effect gira intorno alla sede di EA per chiedere di salvare la serie

La campagna #SaveMassEffect continua a cercare visibilità anche al di fuori dei social network. Il 6 novembre 2026, un camion pubblicitario con un messaggio dedicato alla sopravvivenza della serie di BioWare ha iniziato a circolare nei pressi della sede centrale di Electronic Arts a Redwood City , in California. L'iniziativa è nata dopo la chiusura dello studio , avvenuta il 21 ottobre, e rappresenta una forma di protesta e una richiesta fatta dai per provare a far sopravvivere il franchise, al di là del merchandise .

Un movimento organizzato

Il movimento aveva già organizzato una raccolta fondi il mese scorso per finanziare l'affissione di cartelloni pubblicitari. Uno di questi è stato collocato a Times Square, mentre un altro dovrebbe essere esposto in occasione dei The Game Awards di dicembre. Il nuovo camion rappresenta un nuovo capitolo della stessa iniziativa e ha l'obiettivo di portare il messaggio direttamente davanti agli uffici del publisher.

L'operazione è stata organizzata da Ariel Aguilar e Mer, promotori del gruppo We Are Mass Effect, insieme alla content creator Kala Elizabeth. Secondo quanto riferito da Mer a Kotaku, il mezzo avrebbe dovuto girare intorno al complesso di Electronic Arts per circa quattro ore, fino alle 13:00 locali, cercando di avvicinarsi il più possibile senza oltrepassare i limiti della proprietà privata. Gli organizzatori hanno invitato le persone presenti nella zona a inviare fotografie del camion, precisando però di non entrare negli spazi appartenenti all'azienda.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La protesta arriva in un momento particolarmente delicato per la community. Il 7 novembre ricorre infatti l'N7 Day, la giornata che BioWare dedicava ogni anno alla celebrazione di Mass Effect. Con l'avvicinarsi dell'anniversario, sono emerse ulteriori informazioni sui progetti che lo studio avrebbe potuto portare avanti: prima della chiusura erano già stati predisposti diversi accordi di licenza per nuovi prodotti legati alla serie e, secondo le ricostruzioni, sarebbe stato probabilmente pubblicato anche un nuovo teaser di Mass Effect: Universe, progetto che ora risulta cancellato. Nel frattempo, la mobilitazione è arrivata anche alle istituzioni. All'inizio della settimana, alcuni fan canadesi hanno firmato una petizione online rivolta alla Camera dei Comuni, chiedendo di valutare la possibilità di finanziare gli sviluppatori di BioWare affinché possano acquistare lo studio e i suoi marchi da Electronic Arts.

Una proposta che, per diventare concreta, richiederebbe comunque la collaborazione dello stesso publisher. Per ora, dunque, le iniziative dei fan restano soprattutto una forma di pressione pubblica, con l'obiettivo di mantenere aperta la possibilità di un futuro per Mass Effect.