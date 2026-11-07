Cosa giocherete questo weekend? The Legend of Zelda: Ocarina of Time o World of Warcraft: Forever?

Complice l'avvicinarsi di GTA 6 questa settimana non è stata particolarmente affollata in termini di uscite, ma in compenso la qualità di certo non manca. In particolare, nei giorni scorsi sono arrivati due produzioni enormi, molto diverse tra loro, ma accomunate da un elemento: : il ritorno di due autentiche leggende del mondo videoludico. Ovviamente stiamo parlando del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time e di World of Warcraft: Forever , entrambi imperdibili per i fan di lunga data, ma anche un ottimo punto di ingresso per i nuovi giocatori.

Il fine settimana è arrivato, il che per molti significa più tempo libero da dedicare alla propria passione videoludica. Che abbiate intenzione di immergervi in una nuova avventura per giocatore singolo o di passare decine di ore in compagnia di amici o colleghi di gilda, le opzioni abbondano. E quindi la domanda è la solita: cosa giocherete questo weekend?

Una panoramica delle novità dell'ultima settimana

The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 è un remake completo di uno dei videogiochi più influenti e amati di sempre. L'avventura di Link ci riporta ancora una volta nelle terre di Hyrule per fermare Ganondorf e salvare il regno, ma questa volta con una veste grafica interamente ricostruita, una colonna sonora rinnovata e numerosi miglioramenti al gameplay. Nintendo ha introdotto nuove funzionalità come lo scatto, il salto manuale, il controllo libero della telecamera e diverse comodità pensate per modernizzare l'esperienza senza alterarne l'identità. Restano invece intatti i grandi punti di forza dell'originale: l'esplorazione di Hyrule attraverso due diverse epoche temporali, i dungeon ricchi di enigmi e il ruolo centrale dell'Ocarina del Tempo, che permette a Link di modificare il mondo che lo circonda attraverso la musica.

Per molti giocatori si tratta dell'occasione perfetta per riscoprire un classico che nel 1998 contribuì a definire gli standard degli action adventure tridimensionali. Per altri, invece, sarà il primo incontro con una delle opere più celebrate nella storia del medium, oggi riproposta con filmati doppiati, ambientazioni più dettagliate e numerosi accorgimenti che la rendono più accessibile agli standard contemporanei. In entrambi i casi resterete soddisfatti: come spiegato nella nostra recensione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, si tratta della "la migliore versione di sempre del videogioco migliore di sempre".

Come accennato in apertura, questa settimana ha segnato anche il debutto di World of Warcraft: Forever. La nuova esperienza firmata Blizzard prende come base l'Azeroth originale di World of Warcraft, ma la espande con nuove zone, missioni, dungeon e sistemi di progressione. A differenza di WoW Classic, l'obiettivo non è replicare fedelmente l'esperienza del 2004, e al tempo stesso non si tratta neppure di un vero e proprio remake. Si tratta bensì di un "what if", un World of Warcraft alternativo che prova a immaginare come sarebbe potuta evolvere la prima era del celebre MMORPG attraverso contenuti completamente inediti e ambientati in una linea temporale diversa dove gli eventi si svolgono in maniera leggermente differente.

Il gioco mantiene il livello massimo fissato a 60, introduce oltre mille nuove missioni, nuove aree esplorabili e la razza giocabile degli Skyborne, promettendo aggiornamenti costanti che continueranno ad ampliare il mondo di gioco nel corso del tempo. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su World of Warcraft Forever.

Dedicherete il weekend a una delle novità appena arrivate, continuerete un titolo recente o proverete a sfoltire il backlog? Raccontateci i vostri piani videoludici nei commenti qui sotto.