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La beta di World of Warcraft: Forever ha fatto dei numeri da capogiro

Blizzard ha condiviso le statistiche della beta di World of Warcraft: Forever, conclusasi dopo un mese di attività in vista del lancio del 4 novembre.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/11/2026
Uno dei personaggi di World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
World of Warcraft: Forever
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Dopo l'annuncio a sorpresa durante la BlizzCon 2026, World of Warcraft: Forever si prepara al debutto ufficiale del 4 novembre. In vista del lancio, Blizzard ha pubblicato un riepilogo dei risultati ottenuti durante la beta, sottoforma di infografica, durata un mese e aperta ai giocatori di tutto il mondo. Le statistiche restituiscono un quadro dell'attività della community, tra personaggi creati, combattimenti PvP, esplorazione dei dungeon e morti registrate nel corso delle avventure ad Azeroth.

L'infografica

Il dato più significativo riguarda la creazione dei personaggi: complessivamente sono stati realizzati 8.862.354 avatar, quasi 8,9 milioni. Di questi, 1.889.084 appartengono agli Skyborne, la nuova razza introdotta con World of Warcraft: Forever, che ha quindi raccolto un interesse considerevole da parte dei partecipanti alla beta.

L'infografica con i dati
L'infografica con i dati

Anche il PvP ha registrato numeri rilevanti. Nel corso del periodo di prova sono state conteggiate 9.959.014 uccisioni tra giocatori, mentre i duelli disputati hanno raggiunto quota 1.248.125. La zona che ha ospitato il maggior numero di scontri tra giocatori è stata Hillsbrad Foothills, area che si conferma particolarmente frequentata da chi ha preferito dedicarsi ai combattimenti contro gli altri avventurieri.

World of Warcraft: Forever presenta Azeroth come in un documentario World of Warcraft: Forever presenta Azeroth come in un documentario

Blizzard ha condiviso anche alcune statistiche più curiose legate alle attività PvE. Il dungeon che ha provocato il maggior numero di vittime è stato l'Hall of Thanes, mentre il nemico che ha causato più morti è risultato essere il Kobold Miner. Non mancano i dati relativi alle classi e alle situazioni di gioco: durante la beta sono stati creati 612.096 Paladini Non Morti, mentre 1.157.204 personaggi sono morti a causa di una caduta. Quest'ultimo dato testimonia quanto anche gli elementi ambientali e gli errori durante gli spostamenti abbiano contribuito all'esperienza.

Blizzard ha infine dato appuntamento ai giocatori al 4 novembre, data in cui World of Warcraft: Forever sarà ufficialmente disponibile. La compagnia ha concluso il messaggio ringraziando la community e dichiarandosi pronta ad accogliere nuovamente gli avventurieri ad Azeroth.

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