La beta di World of Warcraft: Forever ha fatto dei numeri da capogiro

Dopo l'annuncio a sorpresa durante la BlizzCon 2026 , World of Warcraft: Forever si prepara al debutto ufficiale del 4 novembre. In vista del lancio, Blizzard ha pubblicato un riepilogo dei risultati ottenuti durante la beta , sottoforma di infografica, durata un mese e aperta ai giocatori di tutto il mondo. Le statistiche restituiscono un quadro dell'attività della community, tra personaggi creati, combattimenti PvP, esplorazione dei dungeon e morti registrate nel corso delle avventure ad Azeroth.

L'infografica

Il dato più significativo riguarda la creazione dei personaggi: complessivamente sono stati realizzati 8.862.354 avatar, quasi 8,9 milioni. Di questi, 1.889.084 appartengono agli Skyborne, la nuova razza introdotta con World of Warcraft: Forever, che ha quindi raccolto un interesse considerevole da parte dei partecipanti alla beta.

L'infografica con i dati

Anche il PvP ha registrato numeri rilevanti. Nel corso del periodo di prova sono state conteggiate 9.959.014 uccisioni tra giocatori, mentre i duelli disputati hanno raggiunto quota 1.248.125. La zona che ha ospitato il maggior numero di scontri tra giocatori è stata Hillsbrad Foothills, area che si conferma particolarmente frequentata da chi ha preferito dedicarsi ai combattimenti contro gli altri avventurieri.

Blizzard ha condiviso anche alcune statistiche più curiose legate alle attività PvE. Il dungeon che ha provocato il maggior numero di vittime è stato l'Hall of Thanes, mentre il nemico che ha causato più morti è risultato essere il Kobold Miner. Non mancano i dati relativi alle classi e alle situazioni di gioco: durante la beta sono stati creati 612.096 Paladini Non Morti, mentre 1.157.204 personaggi sono morti a causa di una caduta. Quest'ultimo dato testimonia quanto anche gli elementi ambientali e gli errori durante gli spostamenti abbiano contribuito all'esperienza.

Blizzard ha infine dato appuntamento ai giocatori al 4 novembre, data in cui World of Warcraft: Forever sarà ufficialmente disponibile. La compagnia ha concluso il messaggio ringraziando la community e dichiarandosi pronta ad accogliere nuovamente gli avventurieri ad Azeroth.