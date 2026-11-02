Il prossimo Kingdom Come potrebbe subire ritardi, secondo un rumor: ecco il motivo

I fan della saga di Warhorse Studios potrebbero dover attendere più a lungo del previsto. Stando a una recente indiscrezione rimbalzata online, le conseguenze del pesante attacco informatico subito dalla software house ceca avrebbero provocato rallentamenti sulle tabelle di marcia interne, incidendo sui piani di lancio del prossimo progetto legato all'universo di Kingdom Come .

Le voci aggiungono inoltre che il nuovo titolo della serie Kingdom Come dovrebbe mostrarsi al pubblico la prossima estate in occasione di un "importante evento videoludico europeo", a cui farà seguito il lancio effettivo nei mesi successivi. L'autore del post sostiene di conoscere la fiera specifica ma ha preferito non fare nomi in mancanza di certezze assolute. Come di consueto per ogni rumor non verificato, è bene trattare queste indicazioni con la massima prudenza in attesa di comunicazioni formali.

A lanciare l'allarme è stato l'utente u/bertik11 all'interno della community Reddit r/GamingLeaksAndRumours. Secondo una fonte anonima citata nel post, il cyberattacco ai danni di Warhorse Studios avrebbe causato notevole scompiglio nei piani dello studio. Sebbene la situazione tecnica sia destinata a risolversi nel giro di circa una settimana, la gola profonda afferma che l'uscita del gioco non avverrà nella prima metà del 2027 .

Finestra fiscale, la natura del progetto e il cyberattacco confermato

Le prime informazioni sul periodo di uscita del titolo risalgono allo scorso agosto, quando il PR director di Warhorse Studios, Tobias Stolz-Zwilling, aveva dichiarato che il nuovo gioco era previsto per l'anno fiscale successivo, collocando quindi l'esordio dopo l'1 aprile 2027. Considerando che Kingdom Come: Deliverance 2 ha fatto il suo debutto a inizio 2025, appare poco plausibile che il progetto in questione sia un sequel completo ad alto budget, vista la finestra di sviluppo di appena due anni.

A complicare il quadro generale è però intervenuto il grave incidente di sicurezza informatica riconosciuto ufficialmente da Warhorse lo scorso 27 ottobre. Lo studio ha confermato un accesso non autorizzato ai sistemi aziendali e a dati sensibili, avviando indagini con le autorità e rinforzando la propria infrastruttura con esperti del settore. In merito alla vicenda, il CEO di Warhorse Studios, Martin Frývaldský, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"Si tratta di un incidente grave per Warhorse Studios e per tutti coloro che ne sono coinvolti. La nostra priorità immediata è mettere in sicurezza i nostri sistemi, stabilire la reale entità della violazione e adottare le misure necessarie per tutelare i nostri dipendenti, partner e la community. Stiamo dedicando tutte le risorse necessarie per gestire la situazione e comunicheremo ulteriori informazioni non appena sarà responsabile farlo."

Nel successivo aggiornamento del 30 ottobre, il team ha confermato l'avvenuto data breach, avviando verifiche approfondite per quantificare il volume esatto dei dati compromessi. Resta ora da attendere un chiarimento ufficiale da parte di Warhorse Studios per comprendere l'effettivo impatto dell'attacco sulle tempistiche di sviluppo del franchise.