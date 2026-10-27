Lo studio di Kingdom Come: Deliverance 2 ha subito un grave attacco informatico

Non è chiara, al momento, l'estensione del danno ricevuto, né cosa effettivamente sia stato compromesso da questo attacco, ma le indagini sono in corso e l'attacco pare essere stato su scala piuttosto ampia, dunque la questione dev'essere affrontata con una certa cautela e richiederà un po' di tempo.

Warhorse Studio , il team di Kingdom Come: Deliverance 2 ha subito un grave attacco informatico , in base a quanto riferito da un comunicato ufficiale da parte del team, con accessi non riconosciuti sia ai sistemi della compagnia che ai dati archiviati.

Indagini ancora in corso

"Warhorse Studios conferma di essere stata vittima di un attacco informatico", si legge nel comunicato da parte dello studio, "Stiamo collaborando con esperti di sicurezza informatica per proteggere i nostri sistemi, indagare sull'incidente e valutarne l'impatto complessivo".

"L'attacco ha comportato un accesso non autorizzato ai sistemi aziendali e ai dati dell'azienda. Stiamo coordinandoci con le autorità competenti mentre le indagini proseguono".

Anche Martin Frývaldský, CEO di Warhorse, ha commentato la situazione, sostenendo che "Si tratta di un incidente grave per Warhorse Studios e per tutte le persone coinvolte". C'è comunque da attendere per capire precisamente l'entità dei danni.

"La nostra priorità immediata è mettere in sicurezza i nostri sistemi, stabilire la portata esatta della violazione e adottare le misure necessarie per proteggere i nostri dipendenti, i nostri partner e la nostra comunità", ha proseguito Frývaldský, "Stiamo dedicando tutte le risorse necessarie per affrontare questa situazione e comunicheremo ulteriori informazioni non appena sarà possibile farlo in modo responsabile".

Al momento, Warhorse non ha specificato se siano trapelate online informazioni riservate o dati e asset relativi a progetti attualmente in sviluppo, ma il tono delle comunicazioni da parte dello studio dimostra una certa preoccupazione.

Dopo Kingdom Come: Deliverance 2, Warhorse sta lavorando a un nuovo Kingdom Come e a un RPG su La Terra di Mezzo, dimostrandosi decisamente impegnata in questo periodo.