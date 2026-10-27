One Piece è in arrivo su Fortnite: svelati i primi dettagli sulle skin

La mini-stagione di Fortnite dedicata a One Piece sta finalmente per arrivare con personaggi iconici e nuovi contenuti a tema pirati. Scopriamo le prime informazioni sulle possibili skin in arrivo.

Spuntano nuovi dettagli sulla prossima mini-stagione di Fortnite a tema One Piece, in arrivo nei prossimi giorni. Per il momento non sono state condivise molte informazioni, ma un teaser trailer ha confermato la collaborazione, anticipata già da alcune indiscrezioni. Possiamo quindi aspettarci diversi contenuti dedicati all'anime, anche se Epic Games non ha ancora svelato nulla di preciso. Nel frattempo, però, sono già emersi alcuni indizi sulle possibili skin in arrivo.

I primi personaggi e le possibili novità Le informazioni arrivano da alcuni poster pubblicitari affissi da Epic Games, che riprendono i classici manifesti da ricercato che abbiamo già visto nell'anime. In totale dovrebbero esserci sette personaggi, di cui tre appartenenti a One Piece: Buggy, Portgas D. Ace e Monkey D. Luffy. Non è escluso, però, che arrivino anche altre skin e nuovi personaggi. Alle spalle di Luffy, infatti, è possibile intravedere anche Usopp, che potrebbe quindi far parte della mini-stagione. Una precisazione per chi avesse dubbi: i personaggi in questione sono ispirati all'anime originale, non alla serie live action di Netflix. Found in London Soho - Not sure if posters like this have been found yet?

by u/NeutroGD in FortniteBR Tra gli altri personaggi mostrati nei poster troviamo anche la tigre bianca Oscar, Hope, Jonesy e Cuddle Team Leader in versione anime, ovviamente non legati all'universo di One Piece. Per quanto riguarda le possibili novità, invece, potrebbe arrivare anche l'iconica Going Merry al posto del classico Bus della Battaglia. Anche la mappa potrebbe ricevere alcune modifiche a tema, con elementi legati all'anime (le ciurme di pirati non possono assolutamente mancare in una stagione del genere). Vi ricordiamo che la nuova mini-stagione, chiamata Fortnite Treasure Hunters, arriverà il 1° novembre 2026, al termine della consueta manutenzione. Tra le possibili novità potrebbero esserci anche alcune meccaniche legate alla caccia al tesoro, ma per il momento non ci sono ancora informazioni precise al riguardo. Nei prossimi giorni, comunque, potrebbero emergere ulteriori dettagli e vi aggiorneremo su tutte le novità in arrivo. Questa mini-stagione rappresenterà comunque una parentesi piuttosto breve, in attesa del prossimo grande aggiornamento. Il Capitolo 8 di Fortnite dovrebbe infatti arrivare a dicembre 2026, presumibilmente intorno al 5 dicembre.