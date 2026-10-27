Un nuovo scenario di Fallout: Stagione 3 trapela e stranamente ha a che fare con The Office

È alquanto sorprendente che due serie così differenti possano avere qualcosa in comune, ma i più attenti hanno in effetti trovato un collegamento tra l'ambientazione in cui stanno girando alcune scene della serie post-apocalittica e un elemento della celebre sit-com incentrata su impiegati e uffici.

Continuano i lavori sulla Stagione 3 di Fallout , con le riprese che dovrebbero essere in corso in questo periodo, e proprio da alcuni materiali emersi dal set viene fuori una nuova ambientazione , che stranamente ha a che fare con The Office .

La Sabre e la West-Tek

L'edificio scelto dalla produzione della serie TV di Fallout per rappresentare la fabbrica West-Tek, che ha una notevole importanza negli eventi della serie e in cui si svolgeranno alcune scene della Stagione 3, è stato in effetti già usato in precedenza dall'altra serie TV.

L'edificio della West-Tek, dal set di Fallout

Il quartier generale della Sabre da The Office

Come notato da alcuni fan con occhio particolarmente attento, si tratta dello stesso edificio in cui si trova la Sabre, l'azienda che prende il controllo della Dunder Ruffin nella sesta stagione.

Ovviamente l'aspetto appare decisamente diverso: in The Office il quartier generale della Sabre appare come un emblema dell'efficienza dell'azienda, tutto pulito e brillante, mentre nella serie TV di Fallout è un edificio abbandonato da anni e in condizioni fatiscenti, ma la struttura è facilmente riconoscibile.

La West-Tek è una delle corporazioni più note nel mondo di Fallout e ricoprirà un ruolo importante all'interno degli eventi della Stagione 3 della serie TV, dunque l'edificio in questione sarà un elemento ricorrente.

Si tratta della compagnia responsabile delle Power Armor e di altre armi, ma soprattutto degli studi sul FEV (Forced Evolutionary Virus), che porta alla creazione dei Super Mutanti e creature conseguenti.

L'edificio in questione dovrebbe essere proprio il luogo in cui si svolgono i primi esperimenti sulla produzione del virus, come verrà indagato all'interno della prossima stagione.

Abbiamo visto che la Stagione 3 di Fallout accoglierà anche Aaron Paul, star di Breaking Bad, e che mostrerà "nuove cose" mai viste nei videogiochi.