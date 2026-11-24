Blade Runner 2099 ha fatto centro tra la critica internazionale, conquistando un rispettabile punteggio su Rotten Tomatoes alla vigilia del suo debutto su Prime Video. La nuova serie televisiva - i cui otto episodi saranno distribuiti tutti insieme mercoledì 25 novembre - si attesta attualmente al 72% sull'aggregatore di recensioni, sulla base di 36 articoli pubblicati finora.

Ambientato 80 anni dopo il film originale di Ridley Scott, questo nuovo capitolo dell'amato franchise fantascientifico prende le mosse all'indomani di una rivolta dei Replicanti che ha ribaltato gli equilibri, ponendo proprio i Replicanti al comando sugli esseri umani. Al centro della vicenda troviamo Olwen e Cora, interpretate rispettivamente da Michelle Yeoh e Hunter Schafer, che uniscono le forze per scongiurare il potenziale collasso della loro città mettendosi sulle tracce di una giovane fuggitiva custode di segreti fondamentali.