Blade Runner 2099 ha fatto centro tra la critica internazionale, conquistando un rispettabile punteggio su Rotten Tomatoes alla vigilia del suo debutto su Prime Video. La nuova serie televisiva - i cui otto episodi saranno distribuiti tutti insieme mercoledì 25 novembre - si attesta attualmente al 72% sull'aggregatore di recensioni, sulla base di 36 articoli pubblicati finora.
Ambientato 80 anni dopo il film originale di Ridley Scott, questo nuovo capitolo dell'amato franchise fantascientifico prende le mosse all'indomani di una rivolta dei Replicanti che ha ribaltato gli equilibri, ponendo proprio i Replicanti al comando sugli esseri umani. Al centro della vicenda troviamo Olwen e Cora, interpretate rispettivamente da Michelle Yeoh e Hunter Schafer, che uniscono le forze per scongiurare il potenziale collasso della loro città mettendosi sulle tracce di una giovane fuggitiva custode di segreti fondamentali.
Le recensioni positive: world-building meticoloso e ottime prove attoriali
Le prime recensioni sono state nel complesso positive: pur riconoscendo che lo show non tocca le vette dei due lungometraggi cinematografici, molti critici lo hanno definito un'avventura avvincente, lodando in particolare le interpretazioni delle due protagoniste.
Tra i pareri più favorevoli spicca quello di Ben Travers di IndieWire, che scrive: "Blade Runner 2099 potrebbe non essere raffinato quanto i suoi predecessori (e probabilmente non conquisterà chi non è già fan), ma coglie perfettamente l'aura del franchise e costruisce un mondo straordinario."
Sulla stessa lunghezza d'onda William Goodman di The Wrap: "Elevata da un comparto visivo sbalorditivo e da una coppia di interpretazioni dinamiche, la serie dimostra che, persino con l'umanità con le spalle al muro, ci sono ancora modi per trovare empatia nella desolazione."
Ottima anche l'accoglienza di Patrick Smith del Telegraph, che assegna allo show quattro stelle definendo "la labirintica serie sci-fi di Amazon un tour-de-force di meticoloso world-building".
Le voci più fredde: tanta ambizione visiva, ma manca un po' d'anima
Non mancano tuttavia alcune voci fuori dal coro, rimaste meno colpite dalla resa complessiva. È il caso di Angie Han di The Hollywood Reporter, secondo cui la serie fatica a eguagliare la profondità dell'opera originale:
"Questo Blade Runner potrà anche avere l'aspetto giusto, comportarsi nel modo giusto e persino sforzarsi al massimo per essere all'altezza, ma non serve un test Voight-Kampff per accorgersi che non è riuscito del tutto a replicarne l'anima."
Una lettura parzialmente condivisa anche da Judy Berman del Time Magazine, che pur riconoscendo l'imponenza estetica della produzione osserva: "La sua ambizione visiva è stupefacente, eppure quella bellezza cupa finisce ancora una volta per offuscare le personalità dei suoi protagonisti e la fisionomia della loro società."
Ricordiamo infine che Blade Runner 2099 non è direttamente collegato a Blade Runner 2049 o al primo film.