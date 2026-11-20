La data di uscita rappresenta sicuramente una buona notizia per i fan confermando che l'attesa sarà più breve del previsto. La Stagione 4 è infatti arrivata sulla piattaforma nel marzo 2026, il che significa che trascorrerà meno di un anno tra una stagione e l'altra , una finestra decisamente più breve rispetto a quelle a cui la serie aveva abituato il pubblico in passato.

Prime Video ha annunciato ufficialmente la data d'uscita della Stagione 5 di Invincible , confermando che i nuovi episodi della serie animata debutteranno il 17 febbraio 2027 sul servizio di streaming di Amazon. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo teaser trailer doppiato in italiano , che prepara il terreno per le conseguenze degli eventi che hanno chiuso la quarta stagione.

La sinossi della nuova stagione

Il trailer adotta un tono volutamente leggero e ironico. Nel teaser vediamo Mark seduto al Burger Mart, la celebre catena di fast food ricorrente nell'universo della serie, intento a discutere con Damien Darkblood. Il protagonista scherza sullo spazio dedicato alla recente parentesi narrativa che coinvolge l'investigatore demoniaco, definendola addirittura più "riempitiva" degli hamburger serviti nel locale.

Amazon ha inoltre diffuso la sinossi ufficiale della nuova stagione. "Ancora scosso dal suo ruolo negli eventi sconvolgenti della scorsa stagione, nella quinta stagione Mark cerca un modo per rendere il mondo un posto migliore, anche a costo di rischiare tutto: compresi i rapporti, gli amici e gli alleati a lui più cari. Mark è costretto a decidere che tipo di eroe vuole essere e cosa è disposto a fare per salvare il futuro del suo pianeta; dovrà inoltre chiedersi se il fine giustifichi sempre i mezzi, quando in gioco c'è la vita di milioni di persone."

L'annuncio rappresenta l'ennesima conferma della fiducia riposta da Prime Video nel franchise creato da Robert Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley. Non a caso, già a giugno era stato confermato il rinnovo per una sesta stagione. Secondo Amazon, inoltre, la quarta stagione è diventata quella più seguita nella storia di Invincible, un risultato che conferma la crescita costante della popolarità dello show e spiega la volontà della piattaforma di accelerare il ritmo delle pubblicazioni.