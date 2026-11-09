Gli Anelli del Potere, il riassunto delle prime due stagioni prima della terza

Rispetto alla prima stagione, eccessivamente incentrata sul personaggio di Galadriel, la seconda stagione ha aggiustato il tiro andando a mostrare un evento di importanza monumentale, cioè la forgiatura dei primi anelli, e concentrandosi su una pluralità di personaggi le cui sottotrame convergono poco a poco nel conflitto destinato a scoppiare in questa terza stagione, che si svolge alcuni anni dopo la conclusione della seconda .

L'11 novembre inizia su Prime Video la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, una serie televisiva costosissima e controversa che ha spaccato in due il pubblico. Nonostante i suoi indubbi meriti, specialmente in termini di spettacolarità ed effetti speciali, che la rendono adatta a una visione poco impegnata, la serie ha indispettito i puristi del Legendarium tolkeniano per via delle molte libertà che si è presa nel condensare una storia che, originariamente, si sviluppa nell'arco di centinaia di anni.

A questo punto si scopre che Halbrand non è il sovrano delle Terre del Sud che aveva dichiarato di essere, ma Sauron in persona , il nemico che Galadriel ha cercato per tantissimo tempo e del quale ha cominciato a fidarsi suo malgrado. In realtà, Halbrand ha manipolato tutti proprio per arrivare a Celebrimbor. La rivelazione sulla natura di Halbrand mette in discussione anche l'identità dello Straniero, che tuttavia si sbarazza dei tre seguaci una volta che questi si rendono conto della sua vera natura. Nel finale di stagione, lo Straniero e Nori lasciano insieme la carovana dei Pelopiedi in cerca di nuove avventure.

Intanto, a Númenor, l'influenza del capitano Elendil e alcuni segni interpretati come la volontà dei Valar spingono la reggente ad aiutare Galadriel, ma non tutti sono favorevoli: Pharazôn rappresenta una corrente sempre più ostile agli elfi. Quando Míriel perde la vista, Pharazôn si muove subito dietro le quinte per conquistare il potere. Galadriel accompagna un Halbrand ferito a Eregion, dove Celebrimbor forgerà i primi tre Anelli del Potere in una grande fucina costruita con l'aiuto dei nani di Khazad-dûm e il consiglio dello stesso Halbrand.

La prima stagione segue anche le vicissitudini dei Pelopiedi, gli antenati degli Hobbit . Tra loro spiccano Nori e Poppy, due giovani amiche che si imbattono in uno Straniero che ha formato un cratere vicino al loro villaggio precipitando dal cielo. La sua presenza - e i suoi poteri straordinari e incontrollabili - attirano presto l'attenzione di tre inquietanti figure che lo identificano come Sauron.

Nel frattempo, l'elfo Elrond, legato a Galadriel da una profonda amicizia, si reca nel regno dei nani di Khazad-dûm per incontrare il suo vecchio amico Durin IV. La scoperta del mithril, un metallo preziosissimo, potrebbe infatti rappresentare la salvezza degli elfi , che si stanno progressivamente spegnendo nella Terra di Mezzo. Per questo motivo Elrond cerca di convincere Durin e suo padre, re Durin III, a collaborare con un grande fabbro elfo di nome Celebrimbor.

Qui Galadriel conosce la reggente Míriel e riesce a conquistare la sua fiducia, mentre Halbrand cerca di costruirsi una nuova vita sull'isola. Le indagini dell'elfa, tuttavia, la inducono a collegare il marchio di Sauron alle Terre del Sud, proprio la regione dalla quale proviene Halbrand. Nel frattempo, la minaccia si manifesta concretamente nelle Terre del Sud. L'elfo Arondir scopre che gli orchi stanno preparando un nuovo attacco sotto la guida di Adar , un nemico misterioso che sembra avere un rapporto particolare con le creature al suo comando. Arondir è affiancato da Bronwyn, un'umana di cui l'elfo si è innamorato, e suo figlio Theo. La popolazione locale si divide: alcuni abitanti scelgono di affrontare gli orchi, mentre gli altri si schierano con Adar.

L'elfa Galadriel, ancora provata dalla morte del fratello Finrod, cerca incessantemente Sauron per mettere fine alla sua minaccia. Non tutti, però, condividono la sua ossessione per il nemico. L'Alto Re degli elfi Gil-galad ritiene che la guerra sia ormai conclusa e decide di richiamarla, ordinandole di lasciare la Terra di Mezzo e fare ritorno a Valinor. Galadriel, tuttavia, non si rassegna, e durante il viaggio verso le Terre Immortali si getta in mare , scegliendo di proseguire da sola la caccia al nemico. È allora che incontra Halbrand, un misterioso naufrago con il quale arriva a Númenor, il potente regno degli Uomini.

Stagione 2: Inizia la guerra

La seconda stagione comincia con un flashback che mostra il tradimento di Adar nei confronti di Sauron. Quest'ultimo, però, sopravvive assumendo l'identità di Halbrand. Nel presente, sapendo di non poter più utilizzare l'aspetto di Halbrand per avvicinarsi agli elfi, Sauron assume l'identità di Annatar, una figura elfica che si presenta a Celebrimbor come un emissario dei Valar e lo convince a forgiare altri Anelli per i nani e per gli uomini, sbarazzandosi dei messaggeri di Gil-galad che avrebbero dovuto informarlo del pericolo e intrappolandolo in una prigione di illusioni e inganni.

Sauron si rivela a Celebrimbor spacciandosi per Annatar

Nel regno di Khazad-dûm, Durin IV si trova diviso tra suo padre, che sta soccombendo sempre più alle volontà del suo nuovo Anello, e la lealtà nei confronti dell'amico Elrond. A Númenor, Pharazôn consolida la propria posizione con l'aiuto del palantír, accusando la regina reggente Míriel di tradimento. Quest'ultima si rifiuta di lasciare la città e affida la spada Narsil a Elendil. Anche il rapporto tra Elendil e suo figlio Isildur diventa più complicato, specialmente quando il ragazzo sembra perire nell'eruzione del Monte Fato e affronta un'ordalia personale prima di ricongiungersi al padre con una rinnovata risolutezza.

Diretti a Rhûn con l'aiuto prezioso e imprevisto di Poppy, lo Straniero e Nori si imbattono nell'enigmatico Tom Bombadil e in un misterioso Mago Oscuro che controlla la tribù dei Gaudrim. Si scopre che è proprio questo temibile avversario ad aver inviato i tre sicari nella prima stagione, e lo scontro divide i tre protagonisti, ma Nori e Poppy vengono soccorse da Merimac degli Sturoi, una popolazione simile ai Pelopiedi che vive nel timore del Mago Oscuro e guarda con sospetto le due viaggiatrici e il loro guardiano.

Nella seconda stagione abbiamo finalmente scoperto la vera identità dello Straniero

Intanto che Tom Bombadil aiuta lo Straniero a imparare a controllare i suoi poteri, il Mago Oscuro attacca gli Sturoi per arrivare a Nori e Poppy. L'intervento dello Straniero dimostra agli Sturoi la sua buona fede, ma la loro comunità viene praticamente distrutta. Nori e Poppy decidono di ripartire insieme a Merimac e si congedano dallo Straniero che, prima di tornare ad addestrarsi con Tom Bombadil, viene soprannominato "Grande Elfo" dagli Sturoi, un nome che storpia ribattezzandosi Gandalf.

Contemporaneamente, Adar scopre che Sauron è ancora vivo dopo aver conquistato le Terre del Sud e decide di eliminarlo una volta per tutte attaccando Eregion, dove Sauron si nasconde sotto le sembianze di Annatar e tiene Celebrimbor all'oscuro dell'assedio. Galadriel, Elrond e i loro elfi, diretti a Eregion, vengono catturati dagli orchi e condotti al cospetto di Adar. Nonostante un teso confronto che mette in luce l'odio che entrambe le fazioni nutrono per Sauron, Adar inizia l'attacco tenendo prigioniera Galadriel. Sguarnita e con i rinforzi promessi dai nani che non arrivano in tempo, Eregion cade, ma Adar scopre che anche questo evento faceva parte del piano di Sauron: gli orchi finiscono per ribellarsi al loro signore e, dopo averlo assassinato, si schierano con Sauron.

Quando Galadriel riesce finalmente a raggiungere Celebrimbor, è ormai troppo tardi. Il fabbro, nel disperato tentativo di liberarsi dal controllo di Sauron, si è persino amputato un pollice, e Galadriel riesce a recuperare solo i nove anelli destinati agli uomini. Per questo motivo, Sauron l'affronta in duello, inducendola a gettarsi da una scogliera per sfuggire alle sue lusinghe. Nel finale della stagione, scopriamo che Galadriel è sopravvissuta alla caduta, ha tenuto per sé l'anello Nenya e ha raggiunto una valle isolata insieme agli elfi superstiti: lì, in quello che diventerà Gran Burrone, gli elfi giurano di proseguire la battaglia contro il Signore Oscuro.