Bambina di sei anni obbligata a fare la coda di notte per le carte Pokémon, il padre finisce in manette

Secondo i testimoni, intorno all'una di notte l'uomo ha dato alla bambina un cuscino e una coperta e si è allontanato per questioni non svelate. Dopo circa un'ora, alcuni clienti in coda, preoccupati per la piccola, hanno avvertito la polizia, che è intervenuta in suo soccorso.

Un uomo del South Carolina, il 35enne John-Michael Dooley, è stato arrestato per aver lasciato la figlia di sei anni in fila fuori da un negozio Target alla ricerca di carte collezionabili Pokémon . Il fatto, riportato da ABC News e ripreso da GameSpot , risale alla scorsa settimana.

Le carte ambitissime

Dooley è tornato al negozio verso le 2:30 ed è stato riconosciuto dalle altre persone in fila, quindi fermato dagli agenti. Stando alla polizia, ha ammesso di aver lasciato la figlia da sola perché mantenesse il suo posto nella coda. La bambina è stata presa in custodia dai servizi sociali dello stato, mentre all'uomo è stato contestato il reato di condotta illecita nei confronti di un minore.

Una carta Pokémon

Sullo sfondo della vicenda c'è la forte popolarità delle carte Pokémon, che ha fatto salire alle stelle il loro valore economico. In particolare gli esemplari rari sono quelli più ambiti, visto che possono essere rivendeti a prezzo maggiorato, incassando spesso somme ingenti. L'ipotesi è che l'uomo volesse fare business sfruttando la figlia per non perdere la possibilità di speculare sulle carte.

Il fenomeno delle carte è ben visibile anche sulle piattaforme di compravendita online. Adam Ireland, dirigente di eBay, ha dichiarato alla CNBC che si tratta di "una delle categorie in più rapida crescita che abbiamo osservato e uno dei maggiori contributori alla nostra crescita negli ultimi trimestri".

Purtroppo non ci sono altri dettagli in merito alla vicenda.