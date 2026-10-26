Una collezione dimenticata di Pokémon ha fruttato a sorpresa 2 milioni di dollari a un uomo in UK

La cosa curiosa sta proprio nella casualità dell'episodio, considerando che il personaggio in questione non sembra essere un esperto collezionista, avendo messo insieme le carte in un periodo in cui queste non avevano ancora raggiunto il valore attuale.

In base a quanto riferito dalla BBC, un uomo di Woking, nel Regno Unito , avrebbe deciso di recuperare la sua vecchia collezione di Pokémon scoprendo praticamente un vero tesoro dimenticato in casa, dal quale è riuscito a ricavare 1,56 milioni di sterline, ovvero più di 2 milioni di dollari.

Siamo ormai abituati a vendite di carte Pokémon a prezzi folli , ma questa storia risulta particolarmente interessante perché pare che il soggetto in questione fosse totalmente ignaro del reale valore monetario della sua collezione dimenticata in soffitta, che gli ha fruttato circa 2 milioni di dollari .

Un tesoro inaspettato

Quest'uomo britannico, che ha scelto di rimanere anonimo, pare sia stato incuriosito dal mercato delle carte Pokémon avendo scoperto solo di recente da un giornale locale che un suo concittadino era riuscito a ricavare 6000 sterline da una singola carta, cosa che l'ha spinto a tornare a cercare la sua vecchia collezione.

Una raccolta di carte Pokémon

Ritrovata la raccolta di carte, che era rimasta chiusa in casa da qualche parte per 15 anni, ha scoperto di avere praticamente una miniera d'oro in casa, che è riuscito a vendere per un valore milionario.

In base a quanto raccontato alla BBC, suo figlio aveva iniziato a collezionare carte Pokémon negli anni 90, ma lui stesso aveva iniziato a rimanere coinvolto nel collezionismo, tanto da aver iniziato a costruire una raccolta tutta sua.

Spinto dalla mania, aveva iniziato ad acquistare diversi pacchetti da un rivenditore di carte su eBay della Malesia, riuscendo a ottenere dei set a prezzi non eccessivi, che si sono rivelati poi particolarmente rari e ricchi, incluso un Legendary Collection Complete Master Set con tanto di Charizard all'interno.

Ewbanks, la casa d'aste che ha curato la vendita delle carte, ha riferito che si tratta della più grande vendita di carte da collezione nella storia del Regno Unito e potrebbe stabilire anche un nuovo record europeo.

Il commercio florido di queste carte ha comportato, come rovescio della medaglia, anche ad alcune azioni criminali viste di recente, come il furto di carte per 80.000 euro a Ladispoli e un altro da 1 milione di dollari in USA su cui indaga l'FBI.