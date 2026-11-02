Pokémon potrebbe annunciare qualcosa questo mese, con un misterioso conto alla rovescia

La questione non è proprio palese, ma gli esperti del franchise sono al lavoro già da alcuni giorni per decifrare i messaggi disseminati in giro da The Pokémon Company, e la teoria più accreditata è che questi compongano una sorta di countdown per qualcosa che sembra destinato a emergere tra alcuni giorni.

Il messaggio in questione mostra un'immagine dedicata al 30° anniversario di Pokémon e sotto il numero 676 , che l'utente ha interpretato come un altro elemento del conto alla rovescia.

"Come conferma, abbiamo una terza aggiunta alle informazioni ", ha scritto Joe Merrick in un messaggio in cui compone un po' la trama di questo strano gioco costruito da The Pokémon Company con alcuni messaggi recenti.

Le ipotesi sul misterioso annuncio

Nel messaggio originale, sotto l'immagine e il numero 676, compare anche la s scritta "Continua con Pokémon", cosa che potrebbe far pensare a un qualche nuovo prodotto da annunciare o presentare, con un evento che dovrebbe avvenire il 30 novembre.

L'orario è quello tipico degli eventi in stile Pokémon Presents o simili, e l'oggetto di questo annuncio potrebbe dunque rientrare nell'ambito dei videogiochi, cosa che apre diverse possibilità.

Tra le voci di corridoio si è fatta spazio da tempo l'idea che Nintendo e The Pokémon Company abbiano intenzione di ri-lanciare Pokémon Rubino e Zaffiro su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, con un'operazione simile a quella effettuata per Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia.

Considerando il grande successo commerciale riscontrato dai due titoli in versione digitale sulle nuove console, è assai probabile che Nintendo voglia replicare l'esperimento con altri capitoli celebri dell'epoca classica, in effetti.

Oltre a questo, il misterioso evento potrebbe riguardare anche Pokémon Vento e Onda, i nuovi capitoli della decima generazione. Dopo la prima presentazione ufficiale non ci sono state ulteriori informazioni o materiali al riguardo, dunque i tempi potrebbero essere maturi per qualche novità al riguardo.

A questo punto rimaniamo in attesa di novità, guardando al 30 novembre con particolare interesse.