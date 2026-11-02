Disponibile AMD Adrenalin 26.10.2: miglioramenti per Valor Mortis e Final Fantasy Resonance

AMD ha distribuito il nuovo driver opzionale AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2, che introduce diversi miglioramenti alla stabilità e corregge alcune problematiche riscontrate in alcuni videogiochi specifici. Inoltre, ricordiamo il recente rilascio dell'AMD FSR SDK 2.4, destinato agli sviluppatori, che porta per la prima volta le tecnologie AMD FSR "Redstone" anche su Vulkan, offrendo funzionalità equivalenti a quelle già disponibili su DirectX 12 per quanto riguarda l'upscaling e la generazione dei fotogrammi. Ciò significa che gli sviluppatori potranno integrare queste tecnologie anche nei titoli basati su Vulkan, ampliando le possibilità di utilizzo delle soluzioni di upscaling e Frame Generation di AMD.

Le novità Partiamo dalle novità introdotte dal driver. Come anticipato, si tratta di un aggiornamento opzionale che punta a migliorare la stabilità di Valor Mortis sulle schede grafiche Radeon RX 7000. Interventi analoghi riguardano anche Death Stranding 2: On the Beach, questa volta sulle GPU della serie Radeon RX 9000, e Final Fantasy Resonance, per il quale sono previsti miglioramenti sui processori Ryzen AI MAX PRO 400. L'obiettivo è ridurre i problemi di stabilità riscontrati durante le sessioni di gioco, offrendo un'esperienza più affidabile. Se siete interessati, potete scaricare il nuovo driver AMD cliccando qui. AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2 risolve diverse problematiche Per quanto riguarda AMD FSR SDK 2.4, gli sviluppatori che integreranno questa versione nei propri titoli Vulkan potranno sfruttare AMD FSR Upscaling 4.1.2 e, sulle schede grafiche Radeon RX 9000, anche FSR Frame Generation 4.0.2. Potete scoprire ulteriori dettagli sulle novità introdotte dall'SDK cliccando qui.