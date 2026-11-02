Disponibile AMD Adrenalin 26.10.2: miglioramenti per Valor Mortis e Final Fantasy Resonance

AMD ha distribuito il nuovo driver opzionale AMD Software: Adrenalin Edition 26.10.2, che introduce diversi miglioramenti alla stabilità e corregge alcune problematiche riscontrate in alcuni videogiochi specifici. Inoltre, ricordiamo il recente rilascio dell'AMD FSR SDK 2.4, destinato agli sviluppatori, che porta per la prima volta le tecnologie AMD FSR "Redstone" anche su Vulkan, offrendo funzionalità equivalenti a quelle già disponibili su DirectX 12 per quanto riguarda l'upscaling e la generazione dei fotogrammi.
Ciò significa che gli sviluppatori potranno integrare queste tecnologie anche nei titoli basati su Vulkan, ampliando le possibilità di utilizzo delle soluzioni di upscaling e Frame Generation di AMD.
Le novità
Partiamo dalle novità introdotte dal driver. Come anticipato, si tratta di un aggiornamento opzionale che punta a migliorare la stabilità di Valor Mortis sulle schede grafiche Radeon RX 7000. Interventi analoghi riguardano anche Death Stranding 2: On the Beach, questa volta sulle GPU della serie Radeon RX 9000, e Final Fantasy Resonance, per il quale sono previsti miglioramenti sui processori Ryzen AI MAX PRO 400. L'obiettivo è ridurre i problemi di stabilità riscontrati durante le sessioni di gioco, offrendo un'esperienza più affidabile. Se siete interessati, potete scaricare il nuovo driver AMD cliccando qui.
Per quanto riguarda AMD FSR SDK 2.4, gli sviluppatori che integreranno questa versione nei propri titoli Vulkan potranno sfruttare AMD FSR Upscaling 4.1.2 e, sulle schede grafiche Radeon RX 9000, anche FSR Frame Generation 4.0.2. Potete scoprire ulteriori dettagli sulle novità introdotte dall'SDK cliccando qui.
Le altre correzioni
Per quanto riguarda AMD Adrenalin Edition 26.10.2, l'aggiornamento introduce diverse correzioni volte a risolvere problemi di stabilità riscontrati in alcuni videogiochi. Tra questi troviamo Valor Mortis, che poteva causare arresti anomali del sistema o timeout del driver, e Final Fantasy Resonance, che presentava problemi analoghi sui processori Ryzen AI MAX PRO 400. Gli interventi dovrebbero quindi garantire un'esperienza di gioco più stabile sulle piattaforme interessate.
Non è tutto: AMD è intervenuta anche su Assassin's Creed Black Flag Resynced, che poteva provocare crash o timeout del driver sulle Radeon RX 7000, e su War Thunder, con problemi analoghi sulle Radeon RX 5000. Sono stati risolti, inoltre, alcuni malfunzionamenti in Cyberpunk 2077, legati all'utilizzo contemporaneo di FSR Upscaling, Radeon Anti-Lag e Frame Generation durante la riproduzione di video su un secondo monitor. Infine, il nuovo driver corregge un problema di schermata nera all'avvio di Gears of War: Reloaded sui processori Ryzen AI 9 400 Series.